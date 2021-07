Un pastor le dijo a mi mamá que no se vacunara y ahora murió de covid

“Mija, yo no me voy a vacunar porque esas cosas son del diablo y no sirven para nada”, así decía la mamá de Camilo* desde que llegó la vacuna del covid-19 hasta hace unas semanas que cayó en UCI por el virus, el cual terminó con su vida en solo 18 días.

Con dolor en el alma, Camilo relata que la vacuna ha sido un agente de separación y disputas en su familia debido a que todos son cristianos evangélicos menos él, y que -infortunadamente- son seguidores de un pastor antivacunas y anticiencia que los tiene engañados.



“El problema no solo era con mi mamá, mis hermanas también están en el mismo tema de rechazar la vacuna porque todas siguen a ese pastor”, señala.

El pastor a quien se le señala de ser una mala influencia lidera una iglesia cristiana en el Eje Cafetero. Esta iglesia inició como algo pequeño hace varios años y sus seguidores eran pocos y solo en esa ciudad. Sin embargo, durante la pandemia los servicios de este pastor empezaron a ser virtuales y así empezó a ganar reconocimiento en varias ciudades del país como Bucaramanga, Cali, Barrancabermeja y Villavicencio.



Carmen De las salas, teóloga de la Universidad Santo Tomás, explica que estos líderes religiosos tienen mucha influencia sobre sus seguidores, a tal punto que los pueden manipular para obtener cosas de ellos o hacerlos actuar de una determinada manera utilizando su mensaje de miedo sobre el diablo.



Exactamente esto ocurrió con la mamá de Camilo, a quien no le llegaron los argumentos y presiones para recibir la vacuna y decidió creer más en su pastor.



“Yo le decía: ‘mamá, si no se vacuna no la dejan viajar, porque en los aeropuertos están pidiendo el carnet de vacunación’. Eso era mentira, pero eran las presiones a las que llegué con ella porque no quería entender ningún argumento de salud. Pero tampoco sirvió y no se quiso vacunar”, relata el afectado.

La mujer, de casi 90 años, aunque le creyó a su hijo lo del aeropuerto, se mantuvo firme en no recibir la vacuna, pero a finales de junio contrajo el virus y luego falleció en una UCI.



Esta dolorosa pérdida pudo haber marcado un antes y después en el rechazo al biológico por parte de la familia de Camilo, pero no.



“Pese a que mi mamá murió y una de mis hermanas se contagió, mi familia sigue creyendo en el mensaje del pastor y aseguran que la vacuna es del diablo y que solo Dios los puede curar”, concluye.

*Nombre cambiado por seguridad

DUVÁN ÁLVAREZ D.

Redactor de NACIÓN

EL TIEMPO

