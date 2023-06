Nueve años después de la tragedia que conmocionó al municipio de Fundación en Magdalena, en la cual un autobús se incendió con niños y adultos en su interior, dejando un trágico saldo de 33 niños y un adulto muertos, se emitió un nuevo fallo de justicia a favor de las familias de las víctimas.



El Tribunal Administrativo del Magdalena ha condenado a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a pagar una indemnización a los familiares de aquellos que perdieron la vida en aquel fatídico incidente ocurrido el 18 de mayo de 2014.

La sentencia responsabiliza a la congregación cristiana por haber contratado un vehículo de transporte que no ofrecía las condiciones mínimas ni garantías de seguridad para los pasajeros.



Según el tribunal, “la Iglesia asumió la posición de garante frente a los 60 niños que se encontraban a bordo, sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes”.



Además, se determinó que este medio de transporte no cumplía con los requerimientos legales básicos.



El abogado penalista Carlos Mauricio Ramírez Gaitán, encargado del caso, explicó que “este proceso condenatorio tiene como objetivo convocar a las partes y llegar a una conciliación”.



Asimismo, indicó que la estimación de la indemnización se realizará con relación a los daños causados durante el proceso penal y deberá ser entregada al fondo para la protección de los derechos colectivos, con el fin de compensar a los miembros de los grupos de familias afectadas.



Teniendo en cuenta que algunas familias perdieron hasta tres de sus integrantes en esta tragedia, el monto de la indemnización varía, considerando también otros factores como la edad de los fallecidos y si eran hijos únicos o mayores.



Es importante recordar que este lamentable accidente ha cumplido nueve años, y los habitantes de Fundación aún no olvidan aquel mediodía en el que los sueños de 33 menores se apagaron entre ardientes llamas.

Líder espiritual Manuel Salvador Ibarra Plazas, falleció en mayo de 2021 debido a complicaciones propias del Covid-19. Foto: EL TIEMPO

Por otra parte, es necesario mencionar que tanto el conductor del autobús, Jaime Gutiérrez, como el líder espiritual de la iglesia, Manuel Ibarra, pidieron perdón a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en este trágico suceso.



La investigación reveló que Jaime Gutiérrez realizó una maniobra incorrecta al intentar encender el motor del autobús, provocando el incendio que redujo todo a cenizas en cuestión de segundos. El fuego atrapó a todos los ocupantes, consumiéndolos en llamas.



Gutiérrez e Ibarra fueron condenados a entre 40 y 60 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo.



En mayo de 2021, Manuel Ibarra, miembro de la iglesia, falleció en la ciudad de Barranquilla debido a complicaciones propias del Covid-19.

Reacciones de las familias

Heliberto Pabón, padre de una de las víctimas, relata que a pesar del tiempo transcurrido, recuerda personalmente como si fuera ayer cuando su hijo de siete años se despidió de él por última vez para asistir a la actividad de la iglesia evangélica.



Aunque reconoce que el pastor de la congregación nunca habría deseado ni imaginado una tragedia de tal magnitud, considera que la iglesia tuvo la mayor responsabilidad al contratar un autobús de transporte inadecuado.

FACEBOOK

"Uno confía en el pastor y las personas que lo rodean. En mi mente siempre estuvo que mi hijo estaba seguro y bien cuidado. Jamás habría imaginado que los movilizarán en un autobús que podría explotar en cualquier momento", expresó Pabón.



Si bien dice que no guarda rencor hacia aquellos directamente responsables de lo sucedido, considera que es necesario que se les impongan a todos condenas y se les exija una indemnización como ejemplo para todas las iglesias, colegios u otras entidades que contratan vehículos de transporte y tienen vidas humanas a su cargo.



En el lugar donde ocurrió el suceso, Johny Barón visita periódicamente el monumento erigido en homenaje a su hijo y a los demás niños fallecidos, llevándoles flores. Johny afirma que ningún dinero le devolverá la felicidad que sentía al ver jugar y abrazar a su hijo. Sin embargo, está de acuerdo también en que todos los involucrados sean castigados por lo sucedido.



"Ya no podemos hacer nada. La resignación es lo único que nos queda, junto con los años que la vida nos permitió disfrutar de la presencia del niño. Esperamos que algo así nunca vuelva a ocurrir", manifestó Johny, quien afirma perdonar a las personas responsables de su dolor.

Actualmente, las familias no piensan en dinero y tampoco tienen esperanzas de que el gobierno cumpla las promesas que les hicieron en el momento de la tragedia. No obstante, son conscientes de que la indemnización que puedan recibir con esta sentencia será necesaria para mejorar la calidad de vida de sus familias.



Wilson Bonnet Rodríguez asegura que la noticia no los emociona. Han perdido la fe en este tipo de anuncios debido a que nunca se cumplieron las promesas que les hicieron luego de perder a su hijo.

FACEBOOK

"Después de dos meses de la tragedia, todos se fueron y nos dejaron a la deriva. Nos dijeron que nos capacitarían, que nos darían empleo, pero hasta ahora no ha pasado nada", lamenta.



Bonnet y muchos otros padres se sienten abandonados y desesperados al no tener un empleo estable. No buscan dinero, pero aún guardan la esperanza de que las autoridades cumplan con sus promesas.



Santander De La Cruz, padre de una de las víctimas, expresa que el Estado los ha olvidado. Menciona que durante los primeros meses recibieron asistencia en forma de compras y apoyo psicosocial, pero que todo eso quedó en el pasado.



"Nos dieron 2 millones de pesos por cada niño quemado, prometieron una indemnización después de cinco años y aún no ha llegado", declara con decepción.

La lucha por la justicia y la indemnización continúa para las familias afectadas por esta tragedia.

18 de mayo de 2014. 33 niños y una mujer murieron calcinados en un bus que los transportaba en Fundación, Magdalena. El vehículo fue encendido irregularmente. El conductor no tenía licencia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Aunque el tiempo ha pasado, su dolor sigue latente y su lucha por obtener justicia se mantiene firme.



“No se trata solo de una cuestión económica, sino de exigir responsabilidad y garantizar que hechos como estos no se repitan en el futuro”, añade otro de los familiares.



Expertos jurídicos afirman que la condena impuesta a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es un paso importante en el proceso de buscar la verdad y reparación para las familias afectadas.



Sin embargo, la realidad es que ningún monto de dinero podrá devolverles a sus seres queridos ni aliviar completamente el dolor que llevan en sus corazones.



“Estas familias han pasado por un largo camino de duelo y han enfrentado dificultades emocionales y económicas desde aquel fatídico día. Han experimentado la ausencia irreparable de sus hijos, hermanos y seres queridos, y han tenido que encontrar la fuerza para seguir adelante. Por esa razón una ayuda que reciba en estos momentos les será un muy buen gesto”, indicó el abogado Carlos Ramirez.



Lidere de Fundación insisten en que este caso debe servir como un llamado de atención para que se tomen medidas más rigurosas en la contratación de servicios de transporte y se garantice la seguridad de las personas que confían en estas instituciones.



“Se deben establecer regulaciones más estrictas y mecanismos de control eficientes para evitar que tragedias como esta se repitan”, indicó Luz Elena Acevedo, líder de ese municipio.



La pérdida de 33 niños y un adulto en aquel incendio deja una profunda huella en la comunidad de Fundación Magdalena y en el país en general.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv