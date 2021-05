Líderes sociales de Sucre reclaman igualdad en esquemas de protección

La denuncia la hizo Francisco Mercado Bohórquez, coordinador general del Comité de Veeduría Ciudadana Permanente, habitante del corregimiento de Chochó, en la zona rural de Sincelejo, quien recibió amenazas de muerte por denunciar casos de corrupción en Sincelejo.



Desde su casa sale hacia la emisora Radio Majagual en Sincelejo donde participa en un noticiero y lo hace como él lo dice, en el nombre de Dios principalmente. Recibe el apoyo de la Policía Nacional y algún amigo de la Armada Nacional.



Su esquema de protección no ha sido aprobado desde que comenzó a recibir las amenazas en el año 2018.



“Son muchas las denuncias que como veedor he realizado en diferentes entidades de la administración municipal de Sincelejo, como la Secretaría de Educación, el Fondo Municipal de Vivienda y otras más”, explica.



Cuenta que en varias ocasiones ha enviado comunicados al Fiscal General de la Nación en turno, sin lograr que su esquema sea aprobado.



“Sin embargo me doy cuenta que en Sucre hay personas que han recibido la protección con escoltas y carros blindados en tiempo récord, muchos sin necesitarla y otros que no hacen un buen uso del esquema que le han dado”, afirma.

Tengo además más medida domiciliaria que cualquier delincuente de cuello blanco, porque apenas regreso a la casa me tengo que encerrar en mi cuarto, sin poder salir a ninguna parte FACEBOOK

“La Contraloría General de la República encontró hallazgos de malos manejos administrativos, demoras en los esquemas y aceleración en otros, demostrando que muchos no ameritan tenerlo. Hay al parecer influencias politiqueras”, indicó.



Contó que en Sucre hay un caso de una persona quien tiene un esquema de protección con carro blindado y que esta persona se emborracha en el vehículo y lo conduce, cuando eso no está permitido por la Unidad Nacional de Protección.



“Y así le mantienen su esquema. Yo tengo más riesgos que cualquier otro. Tengo además más medida domiciliaria que cualquier delincuente de cuello blanco, porque apenas regreso a la casa me tengo que encerrar en mi cuarto, sin poder salir a ninguna parte”.

Amenazas no cesan

Mercado aseguró que su estudio arrojo alto riesgo y solamente tiene una persona de protección, sin carro blindado.



Varios funcionarios en Sucre han sido inhabilitados, otro número importante capturados en Sincelejo y municipios vecinos con las denuncias de este veedor municipal, líder del corregimiento de Chochó.



Las amenazas continúan llegando a través de su celular. Las cámaras de seguridad que instaló en su casa le permiten el único contacto con la calle después de regresar de hacer su labor periodística.



Sigue esperando el esquema de seguridad que le debe asignar la Unidad Nacional de Protección, mientras dice, otros reciben una asignación de la cual no hacen buen uso.

Señala que seguirá denunciando los actos de corrupción en Sincelejo y Sucre en general sin ningún temor.



“Lo hago con entereza, lo seguiré haciendo, pero a la vez denunció la falta de equidad en la protección que deben brindarnos a quienes estamos amenazados”.



Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo