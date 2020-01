Identifican 124 expendios de drogas en Pereira

“Soy Catalina, o bueno, así me quiero llamar en esta ocasión. Soy adicta a las drogas. Al momento de decir estas palabras me di cuenta, que después de tantos años, por fin logré aceptar mi problema, una situación que además de reprimirme hizo que me alejara de mi vida familiar, social y hasta, pensar que en algún momento podía trabajar, soy consciente de que casi me causa hasta la misma muerte y lo peor de todo, un mal silencioso que yo misma provoqué”. Son las palabras de esta pereirana madre de dos hijas menores, quien aún lucha por salir del flagelo, pues ha tenido cuatro recaídas.

“Después de la marihuana, vino la cocaína... yo me sentía que podía hacer lo que quisiera, era más sensible a lo que pasaba, escuchaba y veía mejor. La sensación me gustaba mucho, pero ya después sentí mucha ansiedad y no podía controlar las ganas de consumir. Además, uno consigue droga muy fácil, en la comuna Ferrocarril, barrio Nacederos, en el parque El Lago, sobre la séptima, es decir, cerca al centro”, dijo Catalina.



Para Jhon Jairo Ulloa también ha sido todo un desafío. “Empecé a beber demasiado, una copa va y otra viene… hasta que llegué a las drogas, con la marihuana, eso hace más o menos 10 años. En un inicio, bebía para estar con mis amigos, luego un cigarrillo de marihuana o el ‘bareto’ que le llaman porque quería socializar”. Contó que hace siete años fuma marihuana, pero hace poco probó el bazuco. “Sí quiero salir de esta situación, porque me siento solo. Yo tengo voluntad de cambiar”, sostuvo el pereirano.



Juan Pablo, como así quieren que lo llamen, es de Dosquebradas y sostuvo: “Si la marihuana fuera legalizada, habría más control a la hora del expendio”.



Estas historias son apenas un ejemplo del drama que viven quienes están acorralados por la drogadicción. Es por ello que en las administraciones departamental y municipal buscan contrarrestar el consumo de sustancias alucinógenas que va en incremento.



Según el Observatorio de Drogas de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), la marihuana encabeza la lista de las sustancias que mayor consumo presenta la ciudad, sigue el bazuco, heroína y cocaína. El 2CB va en aumento.



Pereira a mediados del año pasado, se ubica como la tercera ciudad del país con mayor consumo de sustancias alucinógenas. Además, los consumidores aseguran que el acceso a estupefacientes en la ciudad, es sencillo.



Maribel Restrepo, coordinadora del Observatorio de Drogas de la UTP, precisó: “Principalmente en el Eje Cafetero tienen suplantadores, sustancias que imitan el efecto, pero lo peor es que también tienen adulterantes que utilizan mezclas de sustancias para hacerla rendir afectando de manera considerable la vida de los consumidores”. El promedio de edad de inicio de consumo de estas sustancias es de 14 años.



Ana Yolima Sánchez, secretaria de Salud de Pereira, sostuvo: “No hay plan de acción, pero sí una política pública que va relacionada desde la salud mental y está encaminada a lo que tiene que ver a la prevención de suicidio, de consumo de sustancias psicoactivas. Acciones estratégicas como: rehabilitación basado en la comunidad, atención específica, articulación con las comisarías de familia, psicólogos entre otras”.



El coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, dijo: “Contamos con los ‘Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana’ (PICSC) eso nos llevó a nosotros a priorizar y focalizar delitos que se ven afectados por algunos riesgos sociales que se vieron debidamente identificados como la estructura de organizaciones criminales".



Agregó que hay 124 lugares de expendios activos, identificados en Pereira y en su zona metropolitana; dentro de esta cifra, 33 se localizan en el área urbana de la capital de Risaralda, distribuidos en los barrios Remanso, Santa Fe y Cuba. Hay 23 en Dosquebradas y dos, en La Virginia.



Al consumir estas sustancias, como marihuana, bazuco los síntomas se expresan en percepción más intensa de los sentidos de la vista, el oído y el gusto entre otros.

Según el Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014- 2021, contempla cinco componentes: convivencia social y salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tratamiento, reducción de riesgos y daños y fortalecimiento Institucional.



Un líder juvenil de la comuna Ferrocarril, dijo al respecto: “Por acá se ven carros de gama alta comprando todo tipo de drogas. Debe ser por lo económicas que las venden”.



Natalia Chaverría Sepúlveda

Para El Tiempo Pereira