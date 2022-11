El Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- por intermedio de Andrés Felipe Osejo, director técnico de sanidad ambiental de la entidad, confirmó el caso de gripe aviar en un predio rural del municipio de Los Palmitos (Sucre) en la subregión Montes de María.



“Tenemos un foco confirmado y estamos trabajando en la vigilancia activa en las zonas intervenidas en el municipio de Los Palmitos para determinar si hay otros predios afectados”, indicó el funcionario.



Resolución de cuarentena

Se están haciendo sacrificios sanitarios en el foco que se detectó, y en los colindantes, que son cuatro. Se han sacrificado 414 aves de corral para minimizar el contagio

Señaló que a la fecha, de acuerdo con los resultados entregados por laboratorio y las actividades por vigilancia clínica, no se han determinado nuevos focos de contagios.



El predio foco está ubicado a un kilómetro de la cabecera municipal y tiene una resolución de cuarentena para aplicar medidas sanitarias que incluyen a tres municipios más por la cercanía geográfica.



“Puede existir la probabilidad que la enfermedad se disemine de manera más fácil hacia esas zonas geográficas”, precisó.



Se refiere el funcionario del ICA a los municipios de Morroa, Corozal y San Juan de Betulia, muy cercanos a Los Palmitos.

Algunos países de Europa han decretado confinar a aves de corral que puedan correr riesgo de contagio. Foto: iStock

Van 441 animales sacrificados

La afectación comercial en estos momentos no es tan grave por el número de aves afectadas y trabajamos por evitar que llegue a la avicultura comercial...

El Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- cuenta con un equipo especializado de epidemiólogos en la zona, veterinarios y técnicos operativos de apoyo que están trabajando en la vigilancia de la enfermedad, alrededor de este foco.



“Se están haciendo sacrificios sanitarios en el foco que se detectó y en los colindantes, que son cuatro. Se han sacrificado 414 aves de corral para minimizar el contagio y se han hecho compensaciones con los dueños de las aves”, expresó.



De acuerdo con el manejo sanitario que se le ha dado en Sucre, la enfermedad no ha trascendido ni ha llegado a la avicultura comercial del departamento y menos a otras ciudades del país.



“La afectación comercial en estos momentos no es tan grave por el número de aves afectadas. Trabajamos por evitar que llegue a la avicultura comercial,que podría ser delicada en comparación con lo que se está registrando”, manifestó.

No hay personas afectadas

Insistimos con el lavado de manos, el uso del tapabocas y no manipular aves vivas que presenten signos febriles, decaimiento, entre otros, que puedan alertar sobre la posible enfermedad

Sandra Toro Gómez, secretaria de Salud, con funciones asignadas, indicó que no se han reportado casos de contagios a personas, por lo que pidió calma a la comunidad para que mantenga medidas de autocuidado y bioseguridad.



“Insistimos con el lavado de manos, el uso del tapabocas y no manipular aves vivas que presenten signos febriles, decaimiento, entre otros, que puedan alertar sobre la posible enfermedad”, aseveró.



Anotó que todos los funcionarios están trabajando de manera articulada para controlar la situación y exhortó a la población cercana al foco que no dude en dirigirse a las ESE municipales o comunicarse con la línea gratuita del CRUE si presentan síntomas como mareos, náuseas, fiebre, malestar general, frecuentes en casos virales.

Prohibiciones

Debemos evitar la diseminación de este virus, pero más allá, dar un parte de tranquilidad a las comunidades para que sigan consumiendo la carne de pollo y huevo con los procesos de cocción adecuados

El secretario de desarrollo económico y medio ambiente, Álvaro López, sostuvo que en el marco de la Resolución 22879 expedida por el ICA, y adoptada por la Gobernación de Sucre, hay medidas para prohibir encuentros gallísticos y evitar la diseminación del virus por el alto contacto entre la persona y el ave.



“Debemos evitar la diseminación de este virus, pero más allá de todo esto dar un parte de tranquilidad a las comunidades para que sigan consumiendo la carne de pollo, el huevo con los procesos de cocción adecuados, con la cadena de frío correspondiente”, dijo.



Aseguró que el consumo de carne de pollo y huevos va a ser normal, pero que se deben mantener los cuidados preventivos para evitar la afectación en las actividades comerciales, la producción y la cadena aviar en el departamento, teniendo en cuenta que el virus se disemina muy rápido y la mortalidad en las aves es alta.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo