Un acto de intolerancia es viral en las redes sociales. En Ibagué, capital del departamento del Tolima, una mujer denuncia que dejó parqueado su carro mientras realizaba actividades laborales, y cuando llegó a recogerlo lo encontró pintado con aerosol, con una de sus llantas pinchada y dañada la cámara de reversa.

El hecho se presentó en el barrio Cádiz de esa ciudad, donde, según Stefany Bohórquez, propietaria del vehículo, un KIA sedán, parqueó en un lugar diferente a donde lo deja habitualmente y se llevó la sorpresa de que lo vandalizaron.

Bohórquez denunció el caso a través de sus redes sociales, donde ha recibido reacciones de diferente clase, unas a favor, otras en contra.



Ella explicó que al llegar al punto donde normalmente estaciona el carro, ya había otro carro parqueado y por esta razón buscó donde dejar el carro, pero el lugar estaba lleno de más vehículos y motos. Dijo que encontró un punto donde creyó que podía dejar el carro "sin entorpecer o afectar a alguien”.



La mujer señaló que cuando salió a almorzar, encontró a cinco policías alrededor de su carro y varias personas mirándolo. Sobre el parabrisas y con aerosol blanco habían pintado la frase "mal parqueada, respete".



Según Bohórquez, ha sido imposible que el autor de los daños, quien aparece en videos rayando el carro, responda por los daños.



“Yo de manera educada le pido que por favor me ayude con el carro que me lo limpie o lo llevemos a arreglar y me dice que está cansado que le duele el cuerpo, no sale de su casa y me dice límpielo”, dijo la mujer.



