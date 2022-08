La Fiscalía pidió condena y captura para el exalcalde de Ibagué y exsecretario de Gobierno y Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por su presunta responsabilidad al otorgar un convenio de manera irregular y sin licitación pública para la iluminación de la ciudad en la temporada navideña de 2016.



La solicitud fue presentada ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito por la Fiscalía de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Público, que desde hace 5 años investiga una posible triangulación de recursos pues, mediante convenio, la Alcaldía entregó cerca de 1.700 millones de pesos a la Corporación Festival Folclórico Colombiano para temas de iluminación navideña y luego esta entidad experta en desfiles y reinados subcontrata los mismos trabajos con una firma de Bogotá que habría sido seleccionada de manera irregular con la anuencia del ex alcalde de Ibagué.



La Fiscalía señaló que, en ese entonces, la Alcaldía evadió las normas de contratación estatal y suscribió un convenio sin tener en cuenta las normas legales ni de ley, pero también agregó que la Corporación Festival Folclórico Colombiano carecía de la experiencia en temas de iluminación navideña pues nunca ha realizado esas labores y más bien se ha dedicado a temas de aspecto cultural en la ciudad con la organización del Festival Folclórico Colombiano.



La Fiscalía considera que la Corporación Festival Folclórico Colombiano lo que hizo fue facilitar su nombre para que la Alcaldía desembolsara los 1.700 millones del convenio y finalmente esos dineros fueron a parar a manos de un subcontratista bogotano.



El convenio tenía previsto la iluminación navideña de la carrera Quinta, la avenida más importante de Ibagué, así como la plaza de Bolívar y los parques Andrés López de Galarza, Centenario y Manuel Murillo Toro, entre otros.



El convenio motivo de esta investigación es el 1918 del 11 de noviembre de 2016 y por esa situación la el ente investigador considera que el ex alcalde, un médico cirujano, de 73 años, alcalde de Ibagué 2016-2019, es responsable del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



La Fiscalía pidió al Juzgado que, una vez se emita el sentido condenatorio del fallo, se ordene la captura inmediata del procesado “en la medida que la conducta no es susceptible de beneficio ni subrogados penales por tratarse de una conducta dolosa que atenta contra la administración Pública dada la naturaleza, la gravedad y la modalidad en esta clase de delitos”.



Agrega que existen suficientes pruebas testimoniales y documentales que demuestran que hubo una conducta punible por parte de Jaramillo en la celebración de dicho convenio, pero también pidió se compulsen copias a Betty García, por años representante legal de la Corporación Festival Folclórico Colombiano.



En el mismo proceso la Procuraduría pidió absolución para Guillermo Alfonso Jaramillo pues lo que hubo entre la Alcaldía de Ibagué y el Festival Folclórico Colombiano “fue una cooperación, una unión de esfuerzos para cumplir con el objeto del contrato que claramente sí tenía una finalidad cultural”.



“Las tradiciones del mes de diciembre con ocasión de la Navidad, por supuesto que son expresiones culturales". afirmó la Procuraduría.