Un fuerte caso de maltrato animal se registró en los últimos días en Ibagué, un perro fue abandonado a su merced en un basurero y duró más de 20 días luchando por su vida.



(Le recomendamos: Revelan las causas de la muerte del mono aullador abandonado en veterinaria).



Una joven denunció a través de las redes sociales el completo abandono de un perro que fue dejado en los escombros de un basurero del Barrio La Cima del departamento del Tolima.

Encontré este perrito tirado en los escombros y basura del sector FACEBOOK

TWITTER

“Es para comentar este caso de maltrato y abandono total de este perrito.

Yo hace dos días vivo en el barrio dónde encontré este perrito tirado en los escombros y basura del sector”, escribió en Facebook.



Ella junto a su hermana, expresaron su preocupación por el grave estado de salud en el que se encontraba el animal que, aparentemente, fue golpeado y dejado en el lugar durante varios días.



Kory Guerrero, intentó buscar ayuda para salvar al perro de una muerte lenta en aquel lugar, la joven publicó un angustiante video en la página ‘Ibagué Animal Solidaria’ para llevar al animal a un veterinario y cubrir los gastos médicos.



“Al parecer no es de nadie ya se preguntó y nadie da razón. Acudo a este medio de las redes sociales para solicitar ayuda para llevar a este animalito a un veterinario y cubrir con sus gastos. Yo me ofrezco para llevarlo y estar pendiente de él”, indicó.

Aunque el canino parecía muerto tras 20 días de agonía, la mujer expresó que ‘increíblemente’ el animal seguía luchando por su vida, ya que en el momento de socorrerlo seguía respirando, pese a que estaba rodeado de chulos.



(Puede ser de su interés: Tenía un mono y dos aves de mascotas y fue capturada).



Después del llamado de la mujer por redes sociales, varios grupos animalistas hicieron una colecta para trasladar al perro a un veterinario, donde se le dio una atención para salvar su vida.

Facebook Twitter Linkedin

Ibagué presenta cerca de 400 casos de maltrato animal mensualmente. Foto: iStock

Tenía la herida de la patica, de esa lesión no se podía mover. Estaba infestado de gusanos. Totalmente en mal estado FACEBOOK

TWITTER

“El perrito parece que fue golpeado o atropellado y lo tiraron ahí, obviamente. Tenía la herida de la patica, de esa lesión no se podía mover. Estaba infestado de gusanos. Totalmente en mal estado: desnutrición, estuvo mucho tiempo así, ese desgaste no se da de la noche a la mañana", afirmó la joven en el diario El Nuevo Día.



A pesar de que el canino fue atendido por los veterinarios, bañado y resguardado en un hogar, murió por causas que aún no han sido confirmadas.



Según las cifras del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), en la ciudad musical se presentan cerca de 400 casos de maltrato animal al mes, números que preocupan a los grupos animalistas.

#RescateAnimal en un basurero de #Ibague, estaba lleno de pulgas y plagas 🐶🐶



Videos suministrados pic.twitter.com/oYNOPg8b4C — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) April 20, 2023

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias