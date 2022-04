El sector educativo de la ciudad de Ibagué, Tolima, realiza este jueves un cese de labores de 24 horas en protesta por deficiencias y retrasos en las obras de modernización de algunas instituciones educativas.



Numerosos profesores se congregan desde las 8 de la mañana en la Casa del Maestro, ubicada en el barrio Magisterio, desde donde iniciaron una marcha que recorre la carrera Quinta para luego tomar la calle 15 y subir por la carrera Tercera hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, junto al Palacio Municipal.



Los problemas estructurales, por obras que no muestran avances significativos y generan inconvenientes en el normal desarrollo de las clases, se presentan principalmente en las instituciones educativas Jorge Eliécer Gaitán, José Joaquín Flórez sede Arboleda Campestre, Jorge Eliécer Gaitán y Alberto Santofimio Caicedo.



William Polo, presidente del Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) afirmó que ha habido incumplimiento en el mejoramiento de la infraestructura física de al menos 12 sedes educativas lo que afecta a miles de estudiantes de primaria y secundaria.



Los maestros señalaron que por esta situación responde el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) adscrito al Ministerio de Educación.



“Son 12 sedes educativas con obras inconclusas o que no han iniciado por temas contractuales y de planificación”, aseguró William Polo.



Agregó que “a muchos estudiantes les toca trabajar en sus casas, mientras que otros asisten a clases presenciales 2 o 3 días de la semana pues es complicado laborar en medio de esta problemática”.



Por esos inconvenientes algunos colegios decidieron “arrendar casas y bodegas donde los profesores dictan clases a sus alumnos, pero en condiciones lamentables que no garantizan el aprendizaje”.



En medio de las protestas el alcalde de Ibagué y el secretario de Educación, Andrés Fabián Hurtado y Juan Manuel Rodríguez, respectivamente, así como 12 líderes de la comunidad educativa, asisten este jueves en Bogotá a una cita con Adriana Pedraza, gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, adscrito al Ministerio de Educación.



Padres de familia, consejeros de juventudes y estudiantes, dialogarán directamente con la funcionaria del orden nacional para “buscar respuestas concretas en cuanto a los retrasos de éstas y otras obras de la infraestructura escolar”.



“Estamos inconformes, el FFIE no responde ni plantea soluciones a esta problemática”, afirmó Helen López, personera del colegio Alberto Santofimio.



José Hernández, del colegio Jorge Eliécer Gaitán, le pidió al FFIE “explicaciones claras y concisas pues nuestra institución tiene 4 años de retrasos en las obras de construcción de una nueva sede”



Óscar Zábala, presidente del Consejo de Juventudes, dijo que “buscamos respuestas claras y precisas a estos problemas que afectan a miles de estudiantes de Ibagué”.