En Ibagué, una niña de 9 años y su tío, de 22, fueron reportados en las últimas horas como desaparecidos y este jueves sus cuerpos sin vida fueron encontrados en una residencia del barrio San Pedro Alejandrino.



Al misterio de la muerte y desaparición de Sofía Olaya y Ricardo Olaya se suma un tercer cuerpo hallado junto a las víctimas, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.



De acuerdo con la información suministrada por la familia, la niña y su tío salieron de su casa, ubicada en el barrio jardín Atolsure, en la mañana del miércoles sin avisar a dónde se dirigían.



Luego de varias horas sin tener información sobre ellos, la mamá de la pequeña acudió a las autoridades para pedir ayuda e iniciar la búsqueda.



El coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, le dijo a EL TIEMPO que la residencia donde fueron hallados los cadáveres había sido alquilada por el padre de la tercera persona, un hombre de aproximadamente 30 años.



EL TIEMPO pudo establecer que los tres cuerpos fueron hallados esta mañana por el padre de esa tercera persona, y que la pequeña y su tío estaban cubiertos con sábanas, mientras que el cadáver del otro hombre estaba sobre una colchoneta.



Las causas de la muerte de la niña y los dos adultos están siendo investigadas, pues durante el levantamiento de los cuerpos no se observaron signos de violencia.



Se conoció, además, que el joven de 30 años le pidió prestada la habitación a su papá, motivo por el cual él no habría estado allí y, en la mañana de este jueves, al ingresar al lugar, halló a las personas muertas.

