Esta es la millonaria multa que impondrán en Ibagué a quien cause incendios forestales

Endeudados y con altas posibilidades de ir a la cárcel. Así podrían quedar las personas inescrupulosas que provoquen incendios forestales mediante quemas o con cigarrillos y fósforos arrojados a los pastizales.



En medio del fenómeno del Niño, que deja en enero 60 emergencias por incendios, Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo en Ibagué, afirmó que, si una persona es sorprendida quemando árboles, hierba, pastizales o cualquier tipo de corteza terrestre, podría recibir sanciones ejemplares por esos daños graves contra el medio ambiente de la ciudad.



“La multa para este tipo de infracciones contra la ley es de 20.000 millones de pesos y según el código penal, ese delito podría recibir una sanción o condena de 11 años de cárcel”, señaló la funcionaria.



“Iniciar incendios forestales, propiciar que estos ocurran y dañen nuestro ecosistema tiene cárcel y sanciones pecuniarias elevadas”, afirmó la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.



Esos delitos se pueden denunciar en la Personería, Defensoría del Pueblo o una inspección de Policía y estas entidades deben continuar con el debido proceso de las investigaciones.



El incendio forestal es el caso con mayor sanción y la ley señala que “quien destruya, utilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales, incurrirá en prisión y multa”.



La Alcaldía pidió a los ciudadanos no arrojar fragmentos de vidrios y/o baterías de celular o pilas, ni arrojar colillas de cigarrillos a los pastizales, así como no iniciar fogatas.



También recomendó no usar mangueras para regar las plantas y lavar los vehículos, así como verificar las conexiones de acueducto de las casas para mitigar las fugas de agua.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO