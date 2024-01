Video: grave accidente tras persecución por menor de 13 años que 'sacó' BMW en Ibagué

Las autoridades de Ibagué, Tolima, investigan los inexplicables hechos en los cuales una menor de 13 años de edad, que conducía una camioneta BMW, terminó chocando contra varios vehículos dejando como saldo 5 personas lesionadas y daños materiales de consideración.



El accidente se presentó en la noche de este 19 de enero, cuando la camioneta -de placas GAX 298- chocó primero contra un camión y luego contra dos automóviles más. El siniestro, que no dejó víctimas fatales, sucedió en el tramo Mirolindo-El Totumo, a la altura de la glorieta ubicada antes de ingresar a la variante Ibagué-Armenia.



En un video compartido por motociclistas que transitaban la concurrida vía se aprecian los momentos de pánico que se vivieron debido a la alta velocidad a la que se desplazaba la camioneta de alta gama.



"Se estrelló, se estrelló", dice una pareja que grabó la persecución durante más de un minuto a bordo de una moto.



Cuando la camioneta, insólitamente conducida por una menor que no cumple con la edad mínima para obtener una licencia en Colombia, choca por detrás a un carro gris. Luego, la menor de edad la siguió acelerando para intentar quitar del camino al vehículo que golpeó por detrás, pero no lo consiguió. Ahí termina la escena.



Más información: https://t.co/OZPwEtWHo6 pic.twitter.com/l82k0pNnX5 — Duvan Alvarez (@duvan_ad) January 20, 2024

Johanna Díaz, secretaría de Movilidad de Ibagué, afirmó que la colisión dejó cinco lesionados, incluyendo a la menor de edad. Todos son atendidos en centros asistenciales.



"La mamá dijo que la hija le tomó el carro", aseguró la funcionaria.



La menor ya había protagonizado otro accidente metros atrás, según su madre

Su hija se vio envuelta en un accidente en la calle sesenta por lo que tomó la avenida Pedro Tafur a alta velocidad FACEBOOK

"También narró que, unos minutos antes del percance, su hija se vio envuelta en un accidente en la calle sesenta por lo que tomó la avenida Pedro Tafur a alta velocidad y más adelante se presentó el siniestro que dejó 5 lesionados", dijo la secretaria de Movilidad.



Testigos del accidente señalaron que la menor habría tomado la camioneta de su mamá sin permiso alguno para recorrer las calles de la ciudad, "pero terminó envuelta en este problema".



La camioneta BMW fue inmovilizada por los agentes de tránsito y quedó a disposición de la Fiscalía, pues el percance dejó 5 lesionados. Foto: Alcaldía de Ibagué

También se pudo establecer que la camioneta es de propiedad de la madre de la menor de edad que, en últimas, es quien debe responder por los daños materiales y los lesionados. Sin embargo, se estableció que el carro tiene póliza responsabilidad civil extracontractual o seguro todo riesgo.



La camioneta BMW fue inmovilizada por los agentes de tránsito y quedó a disposición de la Fiscalía.

Estas son las multas que le impusieron a la menor de edad

Al ser llevada a una clínica de Ibagué para recibir atención por lesiones y golpes en su cuerpo, a la adolescente se le practicó un examen de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Las autoridades de tránsito también le impusieron dos comparendos por no portar licencia de conducción y por realizar maniobras peligrosas en la vía, las cuales concluyeron con este accidente múltiple.



"Los comparendos le aparecerán cuando ella más adelante tramite su licencia de conducción o cuando realice cualquier trámite ante un organismo de tránsito del país", dijo la secretaria de Tránsito.



Por maniobras peligrosas la sanción corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente y por no portar licencia equivale a medio salario mínimo.También se conoció que, según el dictamen médico, presenta alteración nerviosa.

FABIO ARENAS y DUVAN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO

