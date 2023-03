Hace algunas horas se dio a conocer un video que conmocionó a la ciudad de Ibagué. Se trata de un clip tomado de una cámara de seguridad, en el que se observa a un joven persiguiendo un gato durante varios minutos y luego golpeándolo contra una pared de un conjunto residencial hasta su deceso.



Rápidamente los habitantes del sector identificaron al presunto responsable e hicieron al respectiva denuncia ante las autoridades. Por su parte, el coronel Germán Manrique, comandante de la Policía Metropolitana, declaró a los medio locales que la institución ya empezó la investigación de manera formal para hallar al responsable de este repudiable hecho.

En los videos difundidos en redes sociales se puede observar cómo este hombre persigue durante varios minutos al animal. Posteriormente, mientras el gato intenta pasar una reja del sector, el hombre lo toma por la cola y lo golpea varias veces contra un muro del conjunto Los Arrayanes.

Ahora bien, horas después de que el caso se diera a conocer en redes sociales y en varios medios de comunicación, la madre del sujeto brindó una entrevista exclusiva a la cadena radial La Cariñosa.



En esta explicaba que, al parecer, el responsable tiene una grave condición de salud mental desde los 15 años y no ha sido tratado como debe ser debido a las dificultades económicas que ha tenido para acceder a centros de salud que puedan atender su condición psiquiátrica.



"Mi hijo cometió un acto reprochable y pagará ante las autoridades”, comentó entre lágrimas, pues también le pidió a la comunidad que no juzgaran a su hijo ya que "no conocían la realidad detrás del caso".

Por otro lado, también comentó que el sujeto tendría problemas con diferentes sustancias psicoactivas, tema que ha empeorado la salud mental del joven. "No saben el sufrimiento, el amor de madre me hace fuerte para estar de pie y aquí”, declaró.



Finalmente expresó también su preocupación por las amenazas constantes que ha recibido por parte de varios ciberusuarios y personas de la comunidad debido al incidente.



Cabe recordar que de acuerdo al artículo 339A de la ley 1774 de 2016, del Código Penal, "cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses".

