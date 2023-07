Un duro choque verbal se ha presentado los últimos días entre el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y el ex gobernador del Tolima y actual senador del Partido Conservador, Óscar Barreto Quiroga, quienes en la pasada campaña a la alcaldía estuvieron unidos y ganaron las elecciones, pero hoy están en total divorcio político.



(Lea también: Ibagué: la verdad detrás del video en el que un menor se lanza de una motocicleta)

Yo no me dejo huevonear. Si pensó que iba a tener un títere y un payaso para manejar, se equivocó, yo tengo los huevos bien puestos FACEBOOK

TWITTER

La confrontación ha llegado tan lejos que en un acto realizado este 10 de julio en el barrio El Salado, con presencia de líderes comunales, Hurtado le dijo a Barreto: "Yo no me dejo huevonear. Si pensó que iba a tener un títere y un payaso para manejar, se equivocó, yo tengo los huevos bien puestos. Ya a otro tendrá como títere, pero a Andrés Hurtado jamás, que se vaya con sus huevonadas a otro lado".



Y agregó: "El senador Óscar Barreto ha manifestado que estamos haciendo huevonadas, vamos a responderle, aquí seguimos con más obras y no podemos elegir a guevones, aquí hay que elegir a personas que tengan los huevos bien puestos y no a guevones que es lo que a ellos le gusta tener. Aquí, cero manipulación y cero payasos".



(Además: Tras 9 días perdidos, aparecen montañistas que subieron al nevado del Tolima)

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, y Ricardo Orozco, gobernador del Tolima. Foto: El Tiempo

Hurtado dice que habló en ese tono porque la semana pasada, en un acto político, el senador Barreto afirmó que "uno no vota por la gente para que salgan con huevonadas". Y que aunque no mencionó el nombre del alcalde, de manera indirecta se refirió a él.



En ese acto de apoyo a Jorge Bolívar, candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Ibagué, el senador Barreto también dijo: "Esperamos que nos salga seriecito. Yo espero que no me vaya a desanimar, porque no nos aguantamos otra desanimada más".



Y además, de la respuesta a Barreto, el alcalde de Ibagué defendió su gestión de los ataques del senador azul y habló de varias de sus ejecuciones, como la construcción de Panóptico y el acueducto complementario.



"¿O es qué es una huevonada construir el hospital del Salado, o los escenarios deportivos, o el Panóptico, o el acueducto complementario para que la gente tenga agua?", dijo con voz fuerte el alcalde.



(Más noticias de Ibagué: Así fue la larga pesadilla con final feliz por la liberación de la sargento Ramírez)

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Barreto Quiroga, gobernador del Tolima, es acusado de celebración indebida de contrato. Foto: Archivo EL TIEMPO

En otro de sus apartes recordó sus obras educativas y señaló: "¿O es una huevonada haber construido el colegio Francisco de Paula Santander o el colegio Carlos Lleras Restrepo? Si eso es así y recuperar la malla vial de la ciudad, que lo sigan diciendo”.



En las elecciones de octubre de 2019 Hurtado, de profesión Ingeniero Civil, obtuvo 46.569 votos con el aval del Partido Conservador, siendo Óscar Barreto fiel seguidor de su candidatura, pero dos años después se presentaron distanciamientos que terminaron en este divorcio político a escasos cuatro meses de las elecciones regionales.



(Le recomendamos leer: Él era Juan Bernardo Mejía, joven que padeció golpiza y murió años después en Ibagué)





La pelea política viene desde el 2022, cuando Óscar Barreto en un acto público afirmó: "Yo estoy muy prevenido en el tema de la alcaldía porque, lamentablemente, me equivoqué, quisiera no creer en nadie".

FABIO ARENAS y DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO