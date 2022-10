A través de las redes sociales, una ciudadana de nombre Laura Giraldo denunció que una de sus amigas fue violada por cuatro desconocidos en Ibague, Tolima, en un deshuesadero para carros ubicado en el sector de Boquerón.



En su publicación de Facebook, la joven asegura que siente "rabia, asco e impotencia pues nunca creí que le sucediera algo tan aberrante y denigrante a una persona cercana".



Los hechos, sobre los cuales no hay pronunciamiento de las autoridades, habrían sucedido el 5 de octubre hacia las 8 de la noche, cuando su amiga, al momento de llegar al Terminal de Transportes de Ibague, pidió el servicio de un Uber que finalmente no le fue asignado.



Al cabo de unos minutos, el conductor de un vehículo desconocido le dijo que si necesitaba servicio de Uber.



Asustada, trata de salir del auto, pero la someten y arrancan. La llevan a un deshuesadero y -antes de llegar- el conductor hace una llamada y dice que ya van llegando FACEBOOK

"Ella se sube a ese carro. Era un hombre de mediana estatura y con gafas de aumento. Le dijo hacia donde se dirigía y él con cordialidad la transportó", señaló en su relato Laura Giraldo.



Pasados cinco minutos, el conductor se detuvo en un callejón y en cuestión de segundos cuatro hombres subieron al vehículo.



"Asustada, trata de salir del auto, pero la someten y arrancan. Ella recuerda que la llevan a un deshuesadero por el sector de Boquerón y -antes de llegar- el conductor hace una llamada y le dice a otra persona al otro lado del teléfono que ya van llegando", señaló y agregó que el hecho había sido planeado con anterioridad por los delincuentes.



"Son depredadores. Quien sabe a cuántas chicas más pudieron haberle hecho lo mismo y por vergüenza del qué dirá una sociedad que solo juzga desde una perspectiva cómoda, no dicen nada y se guardan esos hechos tan denigrantes", expresó la joven en su Facebook.



Afirmó que su amiga fue agredida sexualmente en el deshuesadero para autos en repetidas ocasiones hasta las 4 de la mañana del jueves 6 de octubre.



"Uno de ellos la quería asesinar, pero otro abusador dijo que ya era suficiente, que la dejaran ir. Claramente no lo dijo con esas palabras, pero no quiero ser tan explícita", dijo Laura Giraldo, quien recomendó a las mujeres a tener cuidado en la calle: "Por favor estén alerta, estos sujetos son depredadores y algo me dice que lo harán de nuevo".



