En la ciudad de Ibagué se reportó un fuerte accidente cuando el conductor de un vehículo particular habría perdido el control del automóvil. Medios locales informaron que el siniestro se dio en la avenida Ambalá en horas de la mañana.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el vehículo involucrado era de marca Suzuki Celerio de placas MWO 201, el cual terminó volcado en la vía.



Versiones aseguran que al parecer el accidente se dio porque el conductor del carro habría perdido el control mientras transitaba por la zona.

No obstante, lo extraño del volcamiento es que, según conoció Caracol Radio, cuando la ayuda llegó al lugar de los hechos, los ocupantes del carro ya no estaban en el lugar. Testigos aseguran que los afectados tomaron un taxi.



Por el momento, se conoce que el siniestro dejó dos personas heridas; sin embargo, no se ha confirmado la totalidad.

Impactante accidente se registra a esta hora en el barrio Pedregal de Ibagué



La situación se presentó hace contados minutos en la calzada ascendente de la avenida Ambalá y al parecer, el conductor salió huyendo del lugar. pic.twitter.com/UniezqqFYd — ONDAS DE IBAGUÉ 1470AM (@Ondas1470) April 13, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

