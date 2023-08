Un gesto de solidaridad de un taxista conmovió a los habitantes de Ibagué.



Todo comenzó cuando un adulto mayor, identificado como José Ramírez, se subió a un taxi sin saber cuál era su destino.

Cuando el conductor notó que su pasajero se encontraba desorientado, tomó la determinación de acudir a las emisoras locales a reportar lo sucedido y buscar algún familiar o amigo de don Ramírez, según lo registró el medio El Nuevo Día.



El gesto del conductor, al preocuparse por la seguridad de su pasajero y no dejarlo a su suerte, también se convirtió en un ejemplo para los habitantes.



Finalmente, el adulto mayor pudo llegar sano y salvo, gracias a que la información no solo circuló en las emisoras sino en redes sociales.



Don Ramírez resultó ser habitante del sector de El Salado de la capital del Tolima y al parecer vive solo.



El taxista terminó recibiendo felicitaciones por parte de la comunidad, al prestar su ayuda cuando una persona vulnerable lo necesitaba, según lo describió el citado medio. Sin embargo, la identidad del conductor no se conoció.

