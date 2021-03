Unos 200.000 vehículos, en lista para pago de impuesto en Tolima

El impuesto vehicular se ha convertido en uno de los que más contribuyentes manejan las arcas del Tolima, departamento por donde, incluyendo su capital Ibagué, ruedan cerca de 200.000 vehículos de los cuales 68.000 corresponden a motocicletas con cilindraje mayor de 125 centímetros cúbicos.



La otra realidad es que buena parte los propietarios están ‘colgados’ con la secretaría de Hacienda del Tolima en el pago de ese impuesto y la deuda se estima en unos 125.000 millones de pesos, por lo que fueron ofrecidos plazos, descuentos y oportunidades de ponerse al día so pena de pasar por embargos y hasta sufrir la pérdida del automotor.



La secretaria de Hacienda, María del Carmen Muñoz, señaló que, luego de la Ordenanza aprobada por la Asamblea, el panorama es positivo para estar al día con este impuesto ya que el descuento del 10 por ciento para la vigencia 2021 opera hasta el próximo 30 de abril, mientras que el descuento del 8 por ciento es hasta el 31 de mayo y otro plazo hasta el 30 de junio otorga el 5 por ciento.



“Por primera vez el departamento ofrece una estrategia de descuentos tan amplia y favorable a los propietarios de todo tipo de automotores”, dijo Muñoz y agregó que la meta este año es recaudar más de 30.000 millones de pesos con este programa de alivios.



Como el número de deudores es amplio el propietario del automotor puede fijar acuerdos de pago que, incluso, se extienden a 12 cuotas mensuales lo que alivia ese ‘dolor de cabeza’ pues el no pago de años anteriores puede generar embargos en cuentas bancarias, salarios, bienes y hasta el mismo vehículo.



La otra buena noticia es el otorgamiento de un descuento del 50 por ciento por matricular el carro nuevo en el departamento y ese beneficio económico se aplicará el año siguiente.



Además, si se traslada la matrícula a esta región el descuento será del 60 por ciento en el impuesto del primer año, 40 por ciento para el segundo año y por último el 20.



Por tratarse de ingresos corrientes de libre destinación, los recursos se utilizan en salud, educación, deporte, mujer, inclusión social, entre otros renglones.



El pago del impuesto del carro o moto dependerá del avalúo y cualquier consulta puede hacerla en www.tolima.gov.co o al 318-3197431 y 314-4015705.



