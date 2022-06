Al menos 5 millones de pesos en efectivo se llevaron delincuentes que abrieron los casilleros de ciudadanos que en la tarde del miércoles realizaban prácticas deportivas en un gimnasio Smart Fit de Ibagué, Tolima.

Indignados, los afectados hicieron públicas las denuncias y afirmaron que el robo se presentó hacía las 4 de la tarde en el recién inaugurado gimnasio Smart Fit, en el centro comercial Multicentro.



Felipe Murillo, uno de los afectados, afirmó que los delincuentes esculcaron los bolsos dejados por los deportistas en varios casilleros, entre ellos los números 58 y 66.



"Me robaron todo: documentos, tarjeta débito. Ni siquiera tuve plata para volver a mi casa", dijo Murillo.



El joven salió del gimnasio después de las 5 de la tarde del miércoles y cuando buscó la billetera para cancelar la entrada al cine, no la encontró, pues se la habían llevado los ladrones que abrieron su casillero.



Otro de los afectados es Brayan Navarrete, quien señaló que le robaron el bolso, zapatillas, auriculares, llaves de la moto, tarjetas débito y 500.000 pesos en efectivo. Afortunadamente no lograron llevarse la moto.



"Yo avisé a tiempo a Bancolombia del robo de la tarjeta débito y la bloquearon, pero alcanzaron a sacar 160.000 pesos", dijo Navarrete, quien paga 70.000 pesos al mes por los servicios del gimnasio.



Otros clientes aseguraron que les robaron el dinero en efectivo. "Me robaron un millón de pesos, los documentos, tarjetas débito y crédito con las que han intentado hacer compras, pero afortunadamente informé a tiempo y me las bloquearon", afirmó uno de los afectado.



Los clientes del gimnasio víctimas del hurto interpusieron la denuncia ante la Fiscalía y señalan que aún Smart Fit no les ha dado explicaciones del hecho.

IBAGUÉ

