Ladrón que robó Iphone y dinero resultó ser Policía activo de Ibagué

Una gran sorpresa se llevó un ciudadano de 58 años que fue victima del robo de su celular de alta gama, avaluado en $ 5 millones, y de un millón de pesos en efectivo que llevaba en su billetera.

Lo sorprendente de este caso es que el autor del atraco, ocurrido en una droguería de un sector de estrato 4 de Ibagué, fue un patrullero de la Policía Metropolitana de esa ciudad, identificado como William Tafur Taborda, de 28 años, quien se encontraba con incapacidad médica.



Cuando el ciudadano quiso pagar los medicamentos fue atacado por un hombre armado con un puñal que le robó su IPhone y un millón de pesos en efectivo.



“Al instante reaccioné y lo perseguí en la calle por lo que se devolvió y me tiró una puñalada pero logré despojarlo del arma y con esa misma le pinché una llanta de su moto para impedir que huyera", afirmó el ciudadano y agregó que, otras personas, lo apoyaron con valentía y le dispararon al atacante con armas de fogueo.

Preso del pánico y en medio de los disparos repetía: "no me maten, no me maten".

La intervención oportuna de una patrulla permitió su detención, pero todos los que participaron en el procedimiento quedaron sorprendidos cuando corroboraron la identificación de este hombre.

Con la cédula miraron sus registros y descubrieron que se trataba de un patrullero de la Policía

"Con la cédula miraron sus registros y descubrieron que se trataba de un patrullero de la Policía de Ibagué, por lo que de inmediato fue detenido y esposado", dijo el afectado, quien recuperó su celular pero no el dinero.



Para rematar, al patrullero le hallaron un celular J6 Plus, que apareció reportado como robado.



Al lugar llegó el coronel Gabriel Bonilla, comandante de la Policía en Ibagué, quien, en nombre de esa institución, le ofreció disculpas al afectado.



"Se trata de William Tafur Taborda, un patrullero activo que fue puesto a disposición de la Fiscalía y en las próximas horas será presentando ante un juez de control de garantías", señaló el coronel y corroboró que Tafur Taborda ya fue destituido de la Policía Nacional.



"Invitamos a todos a denunciar pues este tipo de conducta afecta la imagen, credibilidad y confianza de los ciudadanos en la institución Policial", señaló el coronel Bonilla.



Carlos Portela, secretario de gobierno de Ibagué, condenó los hechos y dijo que el patrullero fue capturado en flagrancia.

IBAGUÉ