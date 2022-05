Por 4 despachos judiciales de Cundinamarca y Tolima ha pasado una acción de tutela instaurada 9 días atrás por el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, contra quien pesa una suspensión provisional de 3 meses por presunta participación en política.

Denunció que la tutela "la han paseado y pinponeado", porque, 8 días después de haber sido instaurada por su equipo jurídico, aún los despachos judiciales no se ponen de acuerdo en cuanto a la competencia para conocer de esta acción que busca el restablecimiento de sus garantías como funcionario y como ciudadano.



La tutela, inicialmente, llegó al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, luego pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y después al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, que recientemente la remitió a la Corte Constitucional para que dirima un posible conflicto negativo de competencias.



Ese trámite en la Corte Constitucional podría tardar más de dos meses, lo que, según el alcalde, vulnera el término constitucional de 10 días hábiles que establece la Carta Política para su fallo.



Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué. Foto: Tomado del twitter de Andrés Hurtado

"Sería inocua la acción de tutela, pues para cuando se dirima el conflicto de competencias; ya se habrá cumplido el término de la suspensión provisional, o sea, los 3 meses fijados por la Procuraduría. Existe una grave y continua vulneración de mis derechos fundamentales por la Procuraduría y los jueces de la República", dijo Hurtado.



A lo anterior se suma que no ha podido ejercer su derecho a la defensa, apunta, pues la Procuraduría, a la fecha, no ha reconocido personería jurídica para actuar a su abogado a pesar de que el poder fue presentado a la Procuraduría el pasado 16 de marzo, cuando se cometió la supuesta falta disciplinaria.



Tampoco le han permitido -explica- el acceso al expediente disciplinario y, peor aún, "no se nos ha dado traslado de la medida de suspensión provisional para exponer nuestros argumentos y pedir la revocatoria de la medida".



Por esta situación, Hurtado decidió retirar la acción de tutela y presentarla nuevamente ante el Consejo de Estado para que la Alta Corte ampare sus garantías fundamentales al debido proceso y así buscar el reintegro al cargo.

FABIO ARENAS