El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, puso sobre el tapete el inconformismo y los reclamos que a diario recibe en los barrios y comunas por denuncias relacionadas con altas tarifas en las facturas de la empresa de energía Celsia.

“No estamos de acuerdo con el costo del kilovatio en la energía de la ciudad”, afirmó el alcalde.



El inconformismo ha venido creciendo por lo que diversos sectores de la comunidad le han manifestado ‘el dolor de cabeza’ que viven cada mes con la llegada de la factura a los hogares.



“Visitamos Calucayma y otros sectores como Arboleda Campestre y algunas comunas, donde los ciudadanos expresaron la misma queja por el alto costo de las tarifas”, aseguró el mandatario y agregó que se estudia un debate de control político en el Congreso de la República.

Por todo esto, la Alcaldía reúne pruebas de las denuncias por costos excesivos pues, según dijo el alcalde, “Celsia viene promediando el costo del kilovatio, y eso no debe ser así”.



Ciudadanos consultados señalaron que, cada mes, “la factura aumenta hasta un 10 por ciento y esa situación afecta los bolsillos de todas las familias de Ibagué”.



En el barrio La Pola, zona de estrato 4, un ciudadano que habita una vivienda con su esposa, denunció que en enero de este año canceló por la factura de energía 81.318 pesos; en febrero 100.326 pesos; marzo 107.370 y en mayo se elevó a 114.000 pesos.



“Las tarifas suben de una manera acelerada sin que hayamos aumentado el consumo pues a veces ni siquiera estamos en la casa, pero lo peor de todo es que Celsia no atiende los reclamos, siempre dice que los cobros son normales”, dijo el ciudadano.



Sobre este tema, la empresa de energía Celsia afirmó que las fórmulas tarifarias son reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG- y se encuentran sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).



“Las tarifas no son impuestas por la compañía y aplica en todo el departamento del Tolima”, dijo la empresa.



Celsia asegura que la causa principal del ajuste tarifario ha sido el comportamiento del Índice de Precios al Productor (IPP) y agrega que el incremento del IPP se debe a situaciones de la economía local, al igual que a impactos de carácter mundial como la crisis de contenedores, la escasez en la producción de materias primas críticas en China, entre otros.



“El IPP ha venido registrando grandes variaciones que han afectado directamente las componentes del Costo Unitario, lo cual se ha entendido como un asunto coyuntural asociado a la situación económica mundial”, afirmó Celsia.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ