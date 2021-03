Alcalde de Ibagué habría hecho fiesta familiar en estadio Murillo Toro

Todo un escenario de controversia se ha generado en Ibagué debido a un presunto uso indebido del estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad, por parte del alcalde, Andrés Fabián Hurtado.



La denuncia la hizo el concejal Rubén Darío Correa, del partido Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), quien afirmó el sábado 6 de marzo en su cuenta de Twitter que se había enterado por parte de un conocido y reputado veedor que se encontraba al interior del estadio, que en el escenario iba a empezar un partido de fútbol y una fiesta de un evento privado, por lo cual tuvo que salir del lugar.



"Rubén Darío, en este momento vá a empezar un partido de futbol de los amiguitos de un familiar de Andres Fabian .... está Hurtado con toda su familia ...van a festejar... El camerino sur lleno de festones. Llegó la seguridad del alcalde ...me filmaron y me sacaron del Estadio, me dijeron que es un EVENTO PRIVADO Y SOLO PUEDEN ESTAR LOS INVITADOS !!!Los inmuebles publicos no son para realizar festines personales ...seria que arrendó el estadio?? … ahora son los PIQUES pero en el Estadio M. M. T.?” (sic).

Un conocido y reputado veedor ciudadano que la tarde de este sábado, 6 de marzo del 2021, se encontraba al interior del 'Coloso de la 37', filmó estas imágenes y me escribió lo siguiente, de manera textual: "Rubén Darío, en este momento vá a empezar un partido de futbol — Rubén Darío Correa Carvajal (@rubencorreac) March 6, 2021

En conversación con EL TIEMPO, el concejal Correa reveló que los hechos se habrían presentado en la tarde del mismo sábado 6 de marzo entre las 3 y las 6 de la tarde y que en el lugar habrían estado 100 invitados, 40 carros y motos parqueados sobre la pista atlética y no en los parqueaderos externos del escenario, indicados para ello.



En ese sentido, el concejal hizo una solicitud formal al alcalde para que dé un informe sobre los hechos que se habrían presentado en el lugar ese día y propuso un debate de control político que fue aprobado con 17 votos, de los 19 posibles. Dicho debate se realizará el próximo 26 de marzo.



Hasta el momento, ni el alcalde Hurtado, ni el gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri, han emitido comunicación al respecto.

Las camionetas que habrían asistido a la celebración, sobre la pista atlética del Estadio Manuel Murillo Toro. Foto: Suministradas

¿Qué dice la reglamentación de la ciudad?

El Acuerdo 019 de 2016 del Concejo Municipal de Ibagué establece las tarifas de cobro de arrendamientos por la ocupación de las áreas internas y externas de Estadio Manuel Murillo Toro.



Allí están las tarifas para eventos clasificados en comerciales, culturales o sociales. Hasta el momento se desconocen datos como quién habría autorizado el uso del escenario deportivo y si el evento fue de carácter privado; además, si hubo un pago por el costo del arrendamiento, según los establecido en el Acuerdo mencionado, y si se cumplió con las normas de bioseguridad, tránsito, entre otras.



Por esa razón, dentro de las 40 preguntas que responderá el mandatario y algunos de sus funcionarios en el debate del próximo 26 de marzo, está una que solicita informar a la corporación sobre el valor que se pagó para el evento realizado el sábado 6 de marzo entre las 3 y las 6 de la tarde y quién es la persona natural o jurídica que los pagó.



Según el concejal Correo, el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué fue remodelado recientemente con una inversión de 3.500 millones, principalmente en camerinos y en especial el del sur, destinado para el Deportes Tolima.

En el lugar habrían estado 100 invitados, 40 carros y motos parqueados en el interior del escenario deportivo. Foto: Suministradas

A la sesión de control política están citados el alcalde Hurtado, el gerente del Imdri, Alejandro Ortiz; el secretario de Gobierno, Carlos Portela; la secretaria de salud, Johana Aranda y el secretario de Tránsito y Movilidad, César Yáñez.



Tendencias EL TIEMPO