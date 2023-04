Con una inversión de 28.000 millones de pesos la Alcaldía de Ibagué dio inicio a la construcción de la planta de tratamiento ‘Boquerón’, que suministrará agua potable a más de 60.000 habitantes de las comunas 12 y 13 de la ciudad.



“Completamos 50 años esperando el agua potable en nuestras casas, nos habíamos acostumbrado a consumirla sucia”, afirmó Yamile Herrera, líder del barrio La Isla.



Sandra Liliana Triana, líder de la comuna 12, dijo que el agua potable era una deuda histórica con este importante sector de la ciudad “y el proyecto sale adelante gracias a la Alcaldía y la lucha de la comunidad”.

Erika Palma, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, Ibal, afirmó que más de 60.000 personas no supieron durante años lo que era una gota de agua potable en sus casas.



“Las familias la recibían sucia, embarrada, contaminada, y muchas veces se quedaron sin el líquido vital por diversas causas”, dijo Palma y agregó que, administraciones anteriores no ejecutaron el proyecto “por egos personales que se opusieron al desarrollo de la ciudad”.



La función de esta planta convencional es remover la turbiedad, sedimentos, microorganismos, olor, color, y otras características propias del agua cruda. Contará con procesos de tratamiento como son la cámara de llegada, coagulación, floculación con procesos químicos, sedimentación, filtración, desinfección y un tanque de almacenamiento de 3.000 metros cúbicos, así como más de 9.000 metros lineales de conexiones de red a los 14 acueductos comunitarios.



El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, señaló que estas comunidades no han tomado líquido potable porque el índice de riesgo de calidad del agua está clasificado en un rango del 80 por ciento, “que es alto, y genera en niños y adultos enfermedades como diarrea, anemia, dengue, fiebre, hepatitis, entre otras”.



“Le pusimos la cara a un problema de muchos años, lo que faltaba era voluntad, amor, cariño por nuestra tierra”, aseguró el mandatario.



Jorge Humberto Leal, presidente de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Ibagué, Acadit, dijo que la planta beneficia a los barrios Miramar, Ricaurte, La Isla, Granada, San Isidro, Cerros de Granate, Colinas 1 y 2, Jazmín parte alta y baja, La Albania, Florida y un sector de Boquerón, entre otros, que por años se han abastecido de acueductos comunitarios que toman el agua de diferentes quebradas.



“Estos acueductos son empresas independientes, generalmente asociaciones creadas por las Juntas de Acción Comunal, pero de naturaleza privada”, afirmó Leal.



Varios sectores carecen de micromedición y, por ejemplo, la tarifa para estratos bajos en el barrio Ricaurte está en 7.200 pesos; La Isla 8.400 y Miramar 11.500.



“En términos generales los prestadores comunitarios aplican los estudios tarifarios reglamentados por la comisión de regulación de agua potable, CRA”, dijo el líder comunal.

