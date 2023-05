Bajo observación médica en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, permanece Aref Pourmirzaie, un ciudadano sueco de 26 años que había desaparecido el pasado 15 de abril durante un recorrido por Suramérica que lo tenía conociendo las calles de la capital paisa.

Estuvo desaparecido por 24 días. No recuerda a su familia, probablemente fue drogado para hurtarle sus pertenencias. De hecho, lo poco que le ha contado a su familia es que caminaba por una calle cuando alguien lo invitó a algo. Le dio sueño, se durmió y cuando despertó no tenía ninguna de sus pertenencias. No tenía el morral, el pasaporte, el celular, el reloj.



Familiares de Aref pudieron constatar con autoridades bancarias en Suecia que le trataron de robar sus cuentas. Incluso, hubo un intento de compra por internet de 18 millones de pesos que no se pudo concretar.



Este joven es solo uno más de los 2.753 casos de hurto a personas con nacionalidad diferente a la colombiana que la Fiscalía tiene registrados en lo que va corrido de este 2023 hasta el pasado 8 de mayo. Es decir, en cuatro meses y lo que va corrido de mayo, en promedio, se registran unos 21 casos cada día.



Estos datos se obtienen gracias al sistema de información de gestión de casos Sistema Penal, Oral y Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía, donde se tienen en cuenta diferentes factores, aunque no se aclaran las condiciones de quienes realizaron la denuncia o cómo se inició el proceso.

Le puede interesar: Martín Contreras, el hombre que luchó contra un tiburón y vivió para contarlo



Ya sea por denuncia o por oficio del ente acusatorio, estos registros no siempre se encuentran completos, pues autoridades reconocen que varios casos no son denunciados, pues a menos que necesiten recuperar su pasaporte, muchos extranjeros suelen salir de la ciudad en la que fueron asaltados por miedo.



Aunque expertos sugieren que gran parte de las víctimas podrían ser venezolanos, por su alta migración al país, los casos de atracos a turistas, provenientes de otros países de América Latina, Europa y Estados Unidos, crecen y ya preocupan.

Desprotección

La Fiscalía registra que Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Magdalena, son las regiones donde más casos de hurtos a extranjeros se registran, esto teniendo en cuenta que zonas como Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali son ciudades apetecidas por los turistas.



“Los turistas se ven expuestos en aeropuertos, zonas de comercio o también bares –indica Acero–. Creo que al turista se le brinda la misma seguridad que a los locales, pero sí se ha propuesto entregar información a quienes nos visitan para que tengan ciertas precauciones, pero a los funcionarios no les gusta, pues dicen que eso afecta el turismo”.

Facebook Twitter Linkedin

Requisas por parte de la Policía de Cartagena a causa de la preocupante ola de inseguridad en la ciudad. Archivo EL TIEMPO Foto:

En enero del año pasado, la noticia de que el Departamento de Estado de EE. UU. recomendaba no visitar Colombia debido “al alto riesgo por contagios de covid-19, la delincuencia, los disturbios civiles, el terrorismo y los secuestros”, causó indignación en el país.

Además: El colombiano que perdió sus manos en Irak y hoy prepara empanadas y lechona



Sobre este tema, reseña Acero, hay una recomendación necesaria, y es que el país debería evaluar advertir a los turistas para que se sientan más seguros y no dejar que la indignación tergiverse las cosas.



“Las recomendaciones las entregan en todos los países –asegura–. Sería bueno hacer recomendaciones. Hay que evaluar que es posible recomendar a las personas que visitan que tomen precauciones y tengan en cuenta la situación en materia de seguridad”.



El año 2022 cerró con 5.679 hurtos a extranjeros, unos 15 al día en promedio. Expertos en seguridad señalan que de cada 10 hurtos, unos cuatro no se denuncian.



En el caso de las personas de otra nacionalidad, Hugo Acero señala que muchos prefieren irse por cuestiones de tiempo, temor o, en otros momentos, por desconfianza en las autoridades.

Inseguridad en el paraíso

Tan solo 5 días antes de la aparición del ciudadano sueco, la Policía frustró un intento de hurto a un turista coreano en la comuna de Aranjuez, al nororiente de Medellín. El hombre había contactado a una mujer por una aplicación de citas, quien lo convenció de ir hasta ese sector de la ciudad para sostener el encuentro.

Lea también: Análisis: los retos de las ciudades más violentas del país para bajar homicidios



Pero en el recorrido, que inició en El Poblado, el vehículo en el que se transportaban fue interceptado por dos hombres armados que intentaron robarles. El turista forcejeó con los delincuentes y provocó un accidente que permitió la llegada de la Policía.



El hecho estuvo a punto de convertirse en un nuevo caso de una preocupante cifra que tiene en alerta a las autoridades. Según el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, en el primer trimestre del año se presentaron 230 denuncias por hurto a turistas en la capital de Antioquia, lo que evidencia un aumento del 666 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.

Facebook Twitter Linkedin

La ciudadanía se declara cansada de los constantes casos de inseguridad. Foto: Prensa Secretaría de Gobierno

Un dato que llama la atención es que 169 denuncias fueron interpuestas por turistas mexicanos.



"La Personería de Medellín hace un llamado a las entidades locales para que velen por los derechos humanos de esta población que se encuentra de tránsito en la ciudad", alertó Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería.



Ante ese panorama, el alcalde Daniel Quintero aseguró que "el tema de la escopolamina nos preocupa mucho" —al referirse sobre los delitos contra turistas— y anunció nuevos golpes en ese sentido. "No es tan fácil que se puedan volar en Medellín. Con cámaras estamos haciendo seguimientos para poder detectar quiénes son los delincuentes", explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Le recomendamos: ¿Qué es lo que pasa en las ciudades con más casos de extorsión en Colombia?



Otro destino apetecido por turistas es Santa Marta, donde en lo que va del año, el número de visitantes internacionales víctimas de la delincuencia ha superado las cifras del año anterior, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.



A pesar de los datos preocupantes que se manejan, se estima que las estadísticas podrían ser aún más elevadas debido a la falta de denuncias formales por parte de las víctimas.



Durante el año 2022, un total de 21 turistas extranjeros presentaron denuncias oficiales por robos cometidos durante su estancia en Santa Marta. Sin embargo, en los primeros cinco meses del 2023, esta cifra se ha incrementado a 30.



La falta de denuncias formales es un problema frecuente, ya que muchas personas solo recurren a las autoridades cuando sus documentos de identificación, como pasaportes y cédulas, y tarjetas de crédito han sido sustraídos.



Las autoridades encargadas de investigar estos casos han identificado diversas modalidades utilizadas por los delincuentes. Una de las más comunes es el engaño, llevado a cabo por mujeres que ganan la confianza de los extranjeros, llegando incluso a enamorarlos, para luego aprovechar un descuido y robarles dinero en efectivo y objetos de valor.

Le puede interesar: La trágica historia de madre secuestrada mientras buscaba a su hijo desaparecido



Según la Fiscalía, en lo que va del 2023, en Cartagena se han recibido 10 denuncias de ciudadanos extranjeros por atracos con algún tipo de armas y otros hurtos en los sectores de Crespo, La Boquilla, Manga, Bocagrande y el Centro Histórico.



En el 2022 la Fiscalía recibió 34 denuncias. Según la veeduría ciudadana ‘Cartagena Cómo Vamos’, la mayoría de extranjeros que son víctimas de violencia o estafas se marchan de la ciudad sin elevar denuncias.



Para garantizar la seguridad de turistas y locales que visitan la Ciudad Colonial, la Policía Metropolitana de Cartagena instaló un puesto permanente en la Plaza de los Coches, y aseguran que 50 uniformados prestan vigilancia permanente en todo el perímetro histórico.



En el último año, la Policía Valle y las autoridades recibieron información de siete casos de robos a extranjeros en el departamento, especialmente, cuando salían a la recta entre Cali y Palmira, una vez arribaban al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La terminal aérea está en jurisdicción de Palmira y unos 20 minutos del norte de Cali.



Así mismo, de acuerdo con la misma Policía Metropolitana de Cali y en la alcaldía del distrito indicaron que no es fácil discriminar entre los hurtos a personas, cuántos tienen a extranjeros como víctimas.

Además: El drama de madre en Cali para que autoridades busquen a su hijo desaparecido



De acuerdo con el programa ‘Cali Cómo Vamos’, de enero a marzo pasados hubo 6.025 denuncias de hurtos a ciudadanos en total frente 4.928 durante el mismo lapso de 2022.

Atención a población migrante

Sobre los delitos en contra de la población de otra nacionalidad, el experto en seguridad Hugo Acero, sostiene que la población venezolana podría ser la más afectada, pues en su afán de seguir con su camino no son atendidos ni denuncian, pues siguen su camino sin atención de las autoridades.



“La población más vulnerable frente a este tema es la población migrante –explica Acero–. Esto no quiere decir que solo los venezolanos sufren esto, hay migrantes de varias nacionalidades que cruzan el Darién, pero sin duda, los venezolanos son doblemente víctimas en su paso por Colombia”.

Facebook Twitter Linkedin

El Darién es uno de los pasos de los migrantes que se dirigen a EE. UU. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Acero reconoce que esta no es la única nacionalidad que sufre de ataques en su tránsito por el país, pero sí la de mayor presencia.



Según el monitoreo de protección realizado por la agencia de la ONU para refugiados (ACNUR), en Panamá, entre julio de 2022 y enero de 2023, el 38 por ciento de las personas que cruzaron la selva del Darién desde el Urabá chocoano indicaron haber experimentado algún tipo de maltrato o abuso durante su viaje.



Los casos más comunes fueron la estafa (38 por ciento), robo (37), el abuso o maltrato (36) junto con amenazas físicas (18).

Redacción EL TIEMPO

NACIÓN

En Twitter: @ColombiaET

Más noticias de Colombia: