Córdoba, en alerta por llegada de huracanes

Una fuerte temporada de huracanes amenaza con causar estragos en el departamento de Córdoba, donde este martes se dio el primero de estos fenómenos naturales causando graves daños e inundaciones, especialmente en Montería.

Árboles caídos, postes de luz derribados, casas afectadas y varios sectores sin luz y con inundaciones fue lo que provocó el primero de los 11 huracanes previstos para esta región, según pronósticos del Ideam.



El fuerte aguacero acompañado de relámpagos y fuertes brisas se inició a las 3:00 de la madrugada y solo se apaciguó a las 8:00 am cuando la capital cordobesa colapsó por la abundancia de aguas en por lo menos el 80 por ciento de la ciudad.



Los sectores más afectados fueron La Gloria y Los Recuerdos, dos urbanizaciones de vivienda gratis que el gobierno nacional construyó para cerca de 2 mil familias en el sur de Montería.



Allí el sistema de alcantarillado se desbordó y los canales de drenaje fueron insuficientes para controlar las corrientes de agua que invadieron hasta habitaciones y baños familiares.



Varios colegios de Montería suspendieron las clases ayer debido a que también fueron afectados por la fuerte brisa y el torrencial aguacero.



El Mercadito del Sur y el Hospital San Jerónimo también sufrieron por la emergencia. En el primero la plaza de cargue y descargue y puestos de venta quedaron bajo el agua. Y en el centro médico se inundaron los pasillos.



No obstante, los daños materiales, no se conocieron reportes de víctimas. Según el monitoreo sobre la ciudad cayeron 117 litros de agua por metro cuadrado siendo este el más intenso aguacero caído en los últimos tiempos.



Al promediar la tarde de ayer martes la Alcaldía de Montería señaló que se había superado la emergencia en los principales sectores afectados, pero se mantiene la alerta ante nuevos vientos huracanados. Los organismos de socorro señalaron que las pérdidas económicas son cuantiosas.



Desde la Oficina de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Córdoba advirtieron que los estudios meteorológicos señalan la llegada de un frente frio que trae consigo al menos 18 tormentas tropicales y 11 huracanes con fuertes vientos entre septiembre y noviembre.



Las zonas más vulnerables frente a estos fenómenos son la sabana cordobesa, el Bajo y Medio Sinú; además de la zona costanera. Se esperan ráfagas de vientos de hasta 38.5 kilómetros por hora.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA.