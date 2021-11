'Pueden reconstruir Providencia, pero tienen una deuda con la isla'

Muchos pescadores dicen no sentirse seguros con la presencia de los miembros de la Armada tan cerca. Según Édgar Jay, los miembros de la Armada instalaron un muelle flotante en la zona y esto ha afectado también el trabajo de varios pescadores, pues se han ausentado las sardinas y han ocurrido otros problemas.



“Hay compañeros que ya han sido embestidos por lanchas y quedan lastimados –reclama Édgar–. Qué tal un compañero entrando a la madrugada y que le disparen. Una vez los pillamos haciendo aseo de armamento con esto lleno de gente. Es irresponsable”.



Sobre estos señalamientos, el contralmirante Mattos Dager señala que no son ciertos, pues “con ellos tenemos una relación directa y abierta. No se trata de atacarlos y, por el contrario, nuestra principal tarea es salvaguardar la vida en el mar. Este año hemos rescatado a dos pescadores que han quedado a la deriva. Hemos prestado apoyo para reparar los botes que se han dañado con personal nuestro que tiene esa experiencia”.



Según el comandante, en estos momentos, desde la Armada se encuentran en el proceso de dirimir las diferencias para tener una nueva reunión y continuar aclarando las dudas que tengan los manifestantes. Mientras tanto, los pescadores dicen que se mantienen en su lucha. Señalan que no se moverán de la zona hasta que la Armada se retire.



“Si tenemos que estar 100 años, pues 100 años vamos a estar –señala Raúl con la voz entrecortada por la rabia–. Hicimos este campamento para responder a la invasión ilegal en las riberas”.



Pese a la polémica y el espacio de protesta, muchos pescadores continúan más preocupados por la reconstrucción de sus casas y la vuelta al mar de sus lanchas que siguen detenidas a un año del paso de Iota.



Una de las lanchas que aún no parte es la de Minival Ward, de 49 años. Su embarcación lleva el nombre de sus dos hijas Inesis (Inés e Isis).



Minival explica que se dedica a la pesca artesanal mediante buceo desde hace 35 años, pero los daños del huracán lo tienen sin trabajar en su propia lancha desde hace un año.



“Mi lancha está sin motor, voy a ver si puedo conseguir uno pronto –explica Minival–. La Federación hace gestiones para los motores y el Gobierno los dona, pero no ha llegado nada”.



Más allá del tiempo que lleva sin trabajar, una de las principales quejas de este fornido afrodescendiente es la reparación de las viviendas en Providencia.



Dice que su casa no sufrió mucho, solo las ventanas y el techo, pero la reparación que hicieron en su vivienda no le permite estar tranquilo. “Llueve o ventea y se cae todo, dos veces me ha pasado. Esos arreglos que están haciendo no están bien”. Justamente en este espacio se sigue discutiendo sobre la viabilidad de la reconstrucción de la isla.



“Pueden reconstruir Providencia, es una obligación, pero tienen una deuda histórica con esta isla –reclama Édgar–. El Gobierno Nacional nos ha afectado con sus tratados y lo que ha perdido con Nicaragua, que son zonas de pesca importantes”.



Según el representante de los pescadores, los vientos de este fin de año van a llevar a que varias de las casas reparadas se vuelvan a caer, por lo que hace un llamado a que se haga una reconstrucción viable con los parámetros de seguridad necesarios.



Al final del día, los pescadores terminan de empacar sus pescados y se preparan para su distribución. Muchos toman lugar en sus hamacas y otros se sientan en las lanchas sin reparar para hablar de lo que pasó en el día, de las faenas y de lo que sigue para este campamento.



Dicen los pescadores que hay algo especial en los raizales. Algo que hizo que muchos años atrás llegaran a estas islas e hicieran posible un lugar donde vivir. “Los viejos lograron domesticar este lugar agreste –resalta Édgar–. Creo que hay algo en nosotros que es un espíritu de supervivencia superior”.