Los duros testimonios por el paso del huracán Iota en San Andrés

Sin energía y restos de árboles que taponan las vías amanecieron los habitantes de San Andrés y Providencia.

Hacia el mediodía de este domingo no se ha podido establecer cuál es la situación que vive Providencia tras el paso del huracán Iota por el Caribe.



De hecho, se estima que las últimas comunicaciones que se tuvieron con la isla fueron alrededor de las 4 a. m. de la madrugada de este domingo, pues las torres de comunicación se cayeron.



Así amanecieron las calles de San Andrés. Ciudadanos aseguran que el mar está llegando a sus casas. Foto: Cortesía: René Durán

Habitantes de San Andrés sostienen que la movilidad es imposible y que los fuertes vientos registrados desde la madrugada de este lunes han generado afectaciones en las viviendas.

Ciudadanos en San Andrés y Providencia reportan las afectaciones que el paso del #HuracanIota ha dejado en el archipiélago. No se tiene información de Providencia, la zona más afectada.



René Durán, administrador de propiedad horizontal, asegura que las olas van y vienen hasta la calle de su casa, ubicada en el kilómetro 4 de la isla.



"Mi casa está ubicada en la circunvalar, a unos tres metros tengo el mar y la olas llegan hasta la carretera -relata René-. Hay árboles caídos. La gente no se puede movilizar y los bomberos no dan abasto porque hay muchos troncos obstaculizando la vía".



Este administrador señala que las ventanas de seguridad que muchos de sus vecinos han instalado en sus apartamentos se rompieron por cuenta de los fuertes vientos que desde las 3 de la mañana azotan a los habitantes del archipiélago.



"La lluvia se ha filtrado en los ocho pisos de esta unidad -asegura René-. Hay agua en el piso y como no tenemos energía, tememos que al regresar pueda provocar algún corto".

Hay daños en viviendas y se reportan embarcaciones hundidas por el clima. Foto: Cortesía: René Durán

El comerciante Edwin Neira sostiene que los vientos han sido tan fuertes que ha presenciado cómo muchas embarcaciones se han hundido.



Mientras tanto, desde el Cuerpo de Bomberos de San Andrés aseguran que debido a la cantidad de árboles en las calles, es difícil la movilidad de los socorristas, por lo que se le solicita a la comunidad que se dirija a la vivienda de sus vecinos mientras pueden limpiar las vías para llegar.

