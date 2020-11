Cartagena necesita dos proyectos urgentes contra el cambio climático

El paso del huracán Iota por Cartagena, que dejó 155.000 damnificados e inundaciones en 34 barrios, dejó otra vez en evidencia que la ciudad es vulnerable al cambio climático y requiere cuanto antes dos obras urgentes para evitar ser tapada por el mar: el plan maestro de drenajes pluviales y la protección costera.



“La Procuraduría General de la Nación había alertado en marzo de 2020, en reunión con el alcalde y gerente de aguas de Cartagena, dar prioridad al plan maestro de drenajes pluviales que es la única solución integral para las inundaciones en la ciudad”, señaló este fin de semana el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en su cuenta de Twitter.



Mientras las lluvias no paran, y el 70 por ciento de la ciudad hoy sufre los rigores de la peor temporada invernal de los últimos años, en la cual se juntaron el fenómeno de la niña y la una oleada de tormentas tropicales en el Caribe que golpean a la ciudad en los últimos 20 días, y con la promesa de extenderse 20 días más



“La ciudad más vulnerable del Caribe al cambio climático es Cartagena, ahora nos llega la noticia de que hay un glaciar totalmente derretido y que los niveles del mar van a aumentar. Es una muy mala noticias para una ciudad que no está preparada para estos embates”, señala el médico y líder, Benjamín Luna, habitante del pueblo pesquero de la Boquilla.



Para que la primera ciudad turística del país esté en la capacidad de soportar los embates del cambio climático que cada año llega con mayor fuerza, se requiere con urgencia del plan maestro de drenajes pluviales y la protección costera, dos proyectos de los cuales se habla desde inicios de este siglo, pero para los cuales no ha habido voluntad política, y cuando la ha habido, el clientelismo y las pujas de poderes los han echado abajo.



“En Cartagena hoy tenemos afectaciones graves, leves y moderadas. Estamos discutiendo la urgencia de proceder con la licitación para la construcción del sistema de protección costera frente a hechos de erosión, y para resolver situaciones de inundaciones, es necesario acelerar el proceso de licitación de lo que se conoce como canales pluviales y el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad”, dijo el presidente Iván Duque el fin de semana, luego de su visita al cerro de la Popa, donde vio algunas de las afectaciones que dejó el paso de Iota por la ciudad.



Lo que el presidente desconoce es que para ambas obras ya ha habido estudios y licitaciones, incluso presupuestos, pero hoy ambas siguen desiertas y aplazadas.



“El equipo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el vice ministerio de agua, en cabeza del viceministro Acero, se ha comprometido en traer un equipo técnico y dimensionar no solo su factibilidad, sino que podamos proceder en el año 2021 con esta licitación”, señaló Duque que, junto con la INGRD, entregaron 10 mil ayudas humanitarias a la ciudad.



En el caso de la protección costera, el Gobierno Santos había aprobado la ejecución de estudios y obras por un valor de 160 mil millones de pesos. El Gobierno aportó 100 mil millones de pesos y el resto le correspondía al Distrito de Cartagena. No obstante el proyecto sigue pendiente.



“Con el viceministerio de vivienda, ciudad y territorio vamos a generar programas de reasentamiento de familias que están en riego, de conformidad con lo que determine alcaldía y gobernación, para espacios seguros. Pero también llevando un programa de barrios seguros en algunos puntos de la ciudad donde se han llevado a cabo deslizamientos y que necesitan intervenciones de manera estructuctual”, sostuvo el presidente.



El paso de la tormenta tropical Iota por Cartagena dejó 155.000 damnificados e inundaciones en 34 barrios, y dejó otra vez en evidencia que la ciudad es vulnerable al cambio climático. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Del plan maestro de drenajes se habla desde inicios de siglo

Cartagena es sí una suma de islas que conformaron una gran ciudad; además gran parte de los barrios populares asentados en inmediaciones de la ciénaga de la virgen están edificados sobre rellenos.



Fue la exalcaldesa Judith Pinedo, ‘la mariamulata’ (2008 y el 2011) quien hizo los primeros estudios para Plan Maestro de Drenajes Pluviales y trazó los primeros mapas con zonas prioritarias y barrios con mayor emergencia.



El objetivo era proteger de inundaciones a cerca de 716 mil habitantes con la intervención de los más de 70 canales con que cuenta la ciudad; pero desde entonces permanecen llenos de maleza y se han convertido en basureros y letrinas.



Salvo algunas limpiezas parciales, los canales de Cartagena siguen siendo sinónimo de pobreza, contaminación y subdesarrollo.



Según exfuncionarios, limpiar todo el sistema de caños de la ciudad y convertirlos en verdaderos desagües tenía un costo de cerca de 270 mil millones de plata, hace 10 años. Pero no hubo los recursos.



Desde entonces la ciudad no ha parado de sufrir emergencias por inundaciones cada vez que llueve o en temporada de altas mareas. Los damnificados siempre son las comunidades menos favorecidas que habitan en el llamado cinturón de pobreza extrema de la ciudad conformado por los barrios San Francisco, Olaya Herrera, Pozón y La María, entre otros.



Del plan maestro de drenajes se volvió a hablar durante el Gobierno de Manuel Vicente Duque, y tenía un costo de 1.5 billones de pesos. Sin embargo, el mandatario se fue para la cárcel por corrupción, y el Tribunal Administrativo de Bolívar le puso la lupa al proyecto porque la ciudad no estaba en capacidad de endeudarse con vigencias futuras para sacar adelante la obra.

De las obras de protección costera ya se gastaron 21 mi millones de pesos, pero no inician

La obra más importante de Cartagena en la lucha contra el cambio climático, de los últimos 50 años, sigue aplazada, pese a que los recursos ya están disponibles: 160 mil millones de pesos.



Se trata de la protección costera que blindará a la ciudad de la erosión y el cambio climático. No obstante, la licitación para ejecutar las obras fue declarada desierta.



Con las obras se deben intervenir 7.2 kilómetros de playas y borde costero, desde el sector turístico de Bocagrande y El Laguito hasta Crespo.



Las obras deben iniciar en el Espolón Iribarren, en la zona turística, y culminarían frente al barrio Crespo.



Para gestionar los recursos del erario público fue necesario prorrogar la declaratoria de calamidad pública, en noviembre de 2018, la cual finalizó seis meses después en mayo del 2019.



El expresidente Juan Manuel Santos había dejado listos 100 mil millones de pesos para el proyecto y el saldo saldría del bolsillo de los cartageneros.



Por tratarse de obras resultado de una declaratoria de calamidad pública, el Gobierno Nacional responsabilizó del proyecto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que abrió licitación.



El Centro Histórico de la ciudad también sufre inundaciones cuando llega la temporada invernal. Foto: archivo particular

A dicha licitación respondieron 32 empresas de todo el mundo, incluidas holandesas y japonesas, las de mayor experiencia en el ramo.



No obstante, el proyecto no convenció a la mayoría y al final 30 empresas desistieron.



Las dos que quedaron (una brasileña y otra colombiana) fueron denunciadas por la Veeduría Popular de Cartagena que encontró serias irregularidades en los proyectos, como el hecho de que los estudios que habían sido contratados por el Gobierno Nacional con la Universidad de Cartagena fueron alterados para bajar los costos de obra, y además no hubo pluralidad de oferentes.



La UNGRD sostiene que los recursos que se han gastado "estaban previstos para la ejecución de contratos y convenios necesarios para el desarrollo del proyecto”, y sólo habrían invertido $6.900 millones de pesos.



No obstante, La Veeduría Popular de Cartagena denunció ante La Fiscalía General de la Nación y La Procuraduría General de la Nación cómo la UNGRD gastó 21 mil millones de pesos en estudios previos y otras en un proyecto urgente para Cartagena, cuya licitación sigue desierta.

