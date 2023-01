La Secretaría de Educación del Huila, que orienta Milena Oliveros Crespo, invitó a los padres de familia a matricular a sus hijos en las instituciones educativas de los 35 municipios no certificados que atiende el gobierno departamental.



De acuerdo a la proyección 2023, realizada por cada una de las instituciones educativas, la población a matricularse es de 128.070 estudiantes en el departamento pero solo han sido matriculados 121.875 niños, niñas y adolescentes.

Leydi Gómez, líder del área de cobertura de la Secretaría de Educación, afirmó que el proceso de matrículas inició el pasado 1 de diciembre de 2022 y finaliza el próximo 29 de enero.



"Aún falta por matricularse 6.195 estudiantes en los establecimientos educativos públicos del Huila, exceptuando a los municipios de Pitalito y Neiva que no están a cargo del Departamento", dijo la funcionaria quien hizo un llamado a padres de familia y/o acudientes para que visiten la institución educativa más cerca de su lugar de residencia, y hagan la matrícula de sus hijos toda vez que el gobierno departamental promueve las matrículas a través de la campaña ‘Nuestros Niños son Primero’.



Alcaldes, gestoras sociales de los municipios, secretarios de educación municipal, enlaces municipales, Familias en Acción, Red Unidos, directores de Núcleo, y rectores de cada una de las instituciones educativas, fueron llamados a participar activamente de la décimo cuarta brigada educativa 2023, Nuestros Niños son Primero.



Se llevará a cabo los días 27, 28, 29 y 30 de enero para facilitar y promover la matrícula estudiantil, así como ubicar a los que aún no están matriculados o que están por fuera del sistema educativo.



"Los niños son primero, y deben estar en las instituciones educativas y no realizando trabajos. Su rol es estudiar y debemos velar para que ellos estén en las escuelas y colegio", señaló Leydi Gómez.