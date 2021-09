Huila realiza feria internacional de café y cacao

Los cafés y chocolates de la más alta calidad son el centro de atención en la primera Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra Agroturística que se desarrolla en el recinto La Vorágine de Neiva, Huila, y que tiene como países invitados a Alemania, Italia y Suiza.



Variedad de aromas, sabores y colores son los que se pueden ver y degustar en este evento, que termina este sábado y que busca la reactivación económica del Huila, así como mostrar la grandeza y pujanza de los productores locales para lograr el posicionamiento de estos productos que son insignia del departamento en los mercados internacionales.



El Huila, desde hace años, se ha convertido en el mayor productor de café en Colombia, pero atrás no se quedan renglones de la economía como la producción cacaotera, ni el desarrollo acelerado del agroturismo en más de 20 municipios.



Uno de los atractivos de la Feria es el lanzamiento de la ‘Ruta Mágica del Café’ con un recorrido por los municipios de Gigante y Garzón, pero también habrá campeonato departamental de catación y campeonato latinoamericano de “tostión de café” con finales previstas para el sábado.



Hay campeonato departamental de cafés filtrados y los asistentes podrán participar de degustaciones que incluyen talleres con expertos en preparación de una taza con sabor y aroma.



La agenda académica ofrece temas de producción del grano, consumo, exportación y conquista de los mercados internacionales.



Otro atractivo es el concurso ‘Cacao de Oro’ con productos de alta calidad y lo que llama la atención es que, por primera vez, se realiza en una ciudad diferente a Bogotá.



Uno de los asistentes a la Feria es el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, quien habló de la aprobación en tercer debate del proyecto de ley del tratado internacional de adhesión de Colombia al convenio internacional del cacao, lo que le permite al país ser más competitivo en el comercio de este producto.



“Esta Feria permite mostrar la pujanza, resiliencia y perseverancia del pueblo huilense, se trata de un gran encuentro que ayuda a la proyección internacional del café, cacao y el turismo”, dijo el ministro, quien agregó que “el mejor café del mundo se produce en el Huila”.



El gobernador del departamento, Luis Enrique Dussán López, considera que la Feria es la puerta de entrada para desarrollar negocios y pidió que "los productores sean mejor remunerados pues si tenemos calidad no podemos ganar lo mismo, tenemos café de la mayor calidad, y eso debe valer”.



El certamen comenzó el jueves anterior y concluye este sábado.