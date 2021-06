La vereda que ha sido sacudida por 3 masacres en Algeciras

La masacre de nueve personas ocurrida este lunes 31 de mayo no es la primera que se registra en la vereda Quebradón Sur, ubicada a una hora en carro de la zona urbana del municipio de Algeciras, Huila.

Al menos tres masacres han sacudido a esa región y los hechos de violencia la tienen prácticamente sin habitantes pues muchos se han desplazado hacia la zona urbana de Algeciras y a Neiva para salvar sus vidas.



En julio del año pasado fueron asesinados un padre, su hijo y un agricultor a manos de hombres armados desconocidos.



En esa oportunidad murieron Jimmy Betancur Cruz, 43, su hijo Jimmy Alejandro Betancur, 25, y Johan Camilo Narváez.



Campesinos señalaron que más de diez hombres encapuchados llegaron a la vereda y sin mediar palabra atacaron a la familia Betancur cuando descansaban en su casa. El padre de familia recibió 12 impactos de arma de fuego.



“A esta región a veces llegan personas desconocidas a cometer asesinatos y secuestros”, afirmó un campesino y agregó que “aquí nadie habla por miedo, los delincuentes y las disidencias imponen la ley del silencio”.



Se cree que al menos setenta familias han salido de Quebradón Sur por esta cadena de asesinatos.



La violencia reapareció en septiembre del 2020 cuando fueron asesinados Edison Moya Muñoz, 16 años, Luz Estella Burgos, 34, Luis Eduardo Gómez Marulanda, 22, y un joven de nombre Juan David, mientras que fueron heridos un menor de 8 años y Noé Ahumada Cifuentes, 59.



Algunos de los fallecidos eran familiares de un excombatiente de las Farc, pero todos fueron atacados a bala por hombres que se movilizaban en carros y motos.



Las autoridades han señalado que las masacres son cometidas, algunas, por ajuste de cuentas entre bandas, y otras por miembros del grupo disidente ‘Oscar Mondragón’ que se disputan el territorio con fines de narcotráfico, pero también se habla de acciones de exterminio contra campesinos y familiares de exintegrantes de la guerrilla asentados en ese municipio.



Las acciones de las autoridades han dejado, incluso, la captura de Domingo Ramos Cortés, alias Hermes, cabecilla de disidencias, quien en el pasado hizo parte de la otrora columna móvil Teófilo Forero de las Farc. Junto a él fueron capturados 8 de sus hombres lo que conllevó a la desarticulación del grupo.



Pese a la presencia de las autoridades, en medio de las disputas y masacres allí han seguido apareciendo grupos de delincuencia organizada que buscan retomar las economías ilícitas del narcotráfico.



Algeciras ha sido visto por los grupos violentos como un corredor de movilidad que en el pasado fue utilizado por las extintas Farc para pasar a Valle, Cauca, Tolima y la zona de San Vicente del Caguán, en Caquetá.



Uno de los últimos asesinatos fue cometido el 13 de abril pasado contra el inspector de Policía de Algeciras, Álvaro Farid Rodríguez Ortiz, ultimado a bala en su vivienda por hombres armados. El caso no tiene capturados.



Mauricio Trujillo Mejía, presidente del Concejo de Algeciras, afirmó que la mayoría de hechos violentos de los dos últimos años se han registrado en la vereda Quebradón Sur, conocida por su alta producción de café.



“Se desconoce de dónde proviene la violencia y cuáles serían las causas de las masacres”, aseguró Trujillo Mejía, quien pidió la intervención del Gobierno Nacional con estrategias de inversión social que mitiguen la ola de violencia y los desplazamientos.



Agregó también que el municipio permanece militarizado “pero se siguen presentando estos hechos dolorosos y no sabemos qué es lo que está pasando”.



“Hago un llamado a los grupos de Derechos Humanos a que nos visiten y realicemos mesas de trabajo con objetivos y compromisos, para que esta ola de violencia se detenga pues merecemos vivir en paz”, dijo el concejal.



El alcalde de Algeciras, Libardo Pinto, quien, por precaución, despacha desde Neiva, señaló que “estamos consternados y preocupados por todo esto”.



“Es una situación muy compleja de la que no conocemos sus móviles, esperamos que las investigaciones de las autoridades permitan esclarecer todo”, dijo el mandatario.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA

