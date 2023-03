Un colegio de Rivera, Huila, un municipio vecino de Neiva, sigue siendo noticia por prohibir a sus estudiantes el uso de celulares en el plantel, así como no tener noviazgos, usar piercings o tinturarse de varios colores el cabello.





En esta oportunidad Olga Narváez, rectora del colegio Misael Pastrana Borrero, en Rivera, salió airosa pues un juzgado negó por segunda oportunidad una tutela instaurada en su contra por algunos padres de familia que no comparten las restricciones a los estudiantes.



Al ser declarada improcedente la tutela, se mantienen las medidas que contiene el manual de convivencia de ese plantel educativo.



Algunos padres de familia afirmaron que las determinaciones de la rectora, Olga Narváez, limitan el derecho a la libre expresión, pero el Juzgado en su fallo señaló que las normas están aprobadas en el manual de convivencia del colegio.



La historia de esta polémica comenzó el pasado 31 de enero cuando la rectora, en medio de una asamblea de padres de familia, en la que fue aplaudida, afirmó que los alumnos no podían llevar al plantel elementos como celulares ni piercings, y también prohibió los noviazgos entre estudiantes, así como utilización de cachuchas y suéteres de diversos colores.



“Queda prohibido el encuentro de amoríos, noviazgos, así como traer celulares al colegio”, dijo la rectora que también prohibió a los estudiantes “el cabello largo de todos los colores”.



“Vamos a ponerle disciplina a la presentación personal de los alumnos, y si no les sirve esta institución deben matricular a sus hijos en cualquier otra institución”, aseguró y agregó que, el derecho a la personalidad, “es que yo sea una persona de bien”.



Al conocer el fallo de la segunda tutela, padres de familia que fueron consultados afirmaron que “estamos de acuerdo y ojalá se cumpla el manual de convivencia del colegio”, pero otros fueron escépticos y dijeron que, dichas medidas, “son una falta de respeto de parte del colegio”.



Algunos padres de familia aseguraron que la rectora vulnera el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes en el colegio Misael Pastrana Borrero, pues, según ellos, ese derecho fue amparado por la Corte Constitucional “ya que el proceso educativo de formación debe apuntar al otorgamiento de herramientas que brinden a los alumnos la posibilidad de tomar decisiones autónomas de vida, más que procesos de restricción y sanción”.