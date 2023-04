Más de 14 años de reclamos completó el departamento del Huila frente a las obligaciones adquiridas por Enel Colombia en la Licencia Ambiental para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, situada entre los municipios de Garzón, Gigante, Altamira, Agrado, Tesalia y Paicol. Esta represa, junto a la de Betania, producen el 8 por ciento de la energía que consume el país.



El proyecto El Quimbo, que inundó 8.500 hectáreas que generaban más de 25.000 toneladas anuales de productos agrícolas, comenzó sus operaciones en 2015 pero campesinos de esos municipios denunciaron que la hidroeléctrica los afectó ambiental, cultural y económicamente.

El tema recobró importancia en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde fueron escuchados el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien afirmó que “14 años es demasiado tiempo, hay que hacer justicia ambiental”.



La ministra señaló que la posición del gobierno nacional es que “Enel debe cumplir los requisitos de la Licencia”, y agregó que frente a ese tema existe un pacto público entre las autoridades ambientales y todas las entidades del orden nacional.



“Enel tiene que generar riego por gravedad para 2.700 hectáreas en un proceso de reforma agraria, y la Agencia Nacional de Tierras tiene que comprar las tierras para poder cumplir esta obligación”, dijo.



Muhamad hizo alusión a las 427 familias que por más de 14 años han esperado una compensación por lo que propuso concertar en una mesa que, además, “vamos a institucionalizar para que esas familias puedan escoger entre dos posibilidades: la compensación vía mitigación efectos económicos del artículo 10 de la Licencia o ser parte del proceso de Reforma Agraria de las 2.700 hectáreas si cumplen con los requisitos”.

‘Nos tienen engañados’: gobernador

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, afirmó que “nos tienen engañados hace 14 años, y es hora de que se cumplan las compensaciones”.



Le pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que “actúe en consonancia con su responsabilidad de hacer cumplir la licencia ambiental pues hasta ahora ha sido cómplice de los incumplimientos”.



“El proyecto desde un principio estuvo mal hecho”, aseguró el gobernador y agregó que los compromisos que se hicieron en una mesa de concertación se convirtieron en un documento que hace parte de la licencia ambiental, “pero vemos que Enel, con complicidad de la ANLA, ha comprado 1500 hectáreas y han adecuado 900, pero mal adecuadas pues no están produciendo”.



Aseguró que la compra de la tierra a las familias que no optaron por la reubicación, era obligación de la empresa, “y compraron la tierra, pero la convirtieron en compensación económica”. Por lo anterior, considera que “comprar la tierra era su obligación, lo mínimo que debían hacer era comprarle la tierra a quien se la iba a inundar”.



El gobernador le pidió a la empresa Enel que, por fin, “le cumpla al Huila las compensaciones, y no solo a las 427 familias que viven una situación crítica, sino a todo el territorio porque la afectación ha sido grande en la producción, ambiental y económica”.



También pidió la suspensión de cualquier actuación administrativa del gobierno nacional, así como la creación de una mesa de seguimiento con carácter vinculante, que sería instalada por el presidente de la República con participación de ministros y actores de este tema.



El TIEMPO consultó a Miller Dussán Calderón, fundador de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, quien consideró importante el anuncio de la ministra de Ambiente, “que a nombre de todo el gobierno se comprometió a hacer cumplir la totalidad de las compensaciones fijadas en la Licencia Ambiental”.



Señaló que es un “reconocimiento expreso a 14 años de resistencia de las víctimas de ese proyecto” y agregó que, debido a la construcción de la represa, fueron desplazadas unas 5.000 personas, entre campesinos y pescadores artesanales, pero también resultaron afectadas otras 30.000 del área de influencia.

