Juliana Camila Pradilla Fierro, una mujer trans de 24 años, fue declarada reina popular del municipio de Baraya, Huila, que celebró con alborozo las festividades de San Pedro.



La velada de elección y coronación fue en la noche del pasado 3 de julio con lleno total en el parque de esa población, que está a unos 40 minutos en carro de la ciudad de Neiva.



(Lea también: A bogotano en Barú le ‘regalaron’ una ostra y después le cobraron $ 110 mil)

Junto a Pradilla, inscrita en representación del barrio Guarocó, participaron otras candidatas de los barrios El Centro, La Cruz, Gaitán y de la colonia de Pitalito, quienes estuvieron de acuerdo con la inscripción de una mujer trans en este tipo de eventos.



Rodrigo Pedriza, director de Cultura en Baraya, afirmó que, en medio de la alegría de las barras, el jurado eligió a Juliana Camila como reina popular ya que bailó a la perfección el Sanjuanero Huilense y tiene mucho conocimiento y amor por la cultura del departamento. "Le fue muy bien en la entrevista del jurado, pero también obtuvo buena calificación en los desfiles, carrozas y en la muestra folclórica", dijo Pedriza.



(Además: Tragedia minera en Caldas: 2 muertos y 4 heridos por derrumbe en socavón)



Juliana Camila Pradilla, profesional en diseño de modas, señaló que fue un evento repleto de expresiones de folclor que congregó a miles de personas.



"Soy mujer trans, siempre he sentido que soy una mujer por lo que a los 23 años me sometí a una cirugía de cambio de sexo", dijo la reina popular de Baraya, y agregó que la alcaldía y los organizadores del reinado "me abrieron las puertas como colombiana que soy".



Juliana Camila considera que es fundamental abrir caminos y espacios, para, entre todos, construir un mundo más amable los unos con los otros, independiente de la raza, religión y condición sexual.



Hoy está feliz pues como premio se hizo acreedora a una motocicleta nueva.

NEIVA