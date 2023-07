Una pesada tractomula que le pasó por encima a Guillermo León Ortega Soto, en octubre de 2017, en la vía Cali-Jamundí, Valle del Cauca, lo tiene viviendo una dura pesadilla.



Este hombre de 37 años que hoy vive para contar su milagro de vida, reside en la vereda La Florida, en el municipio de Isnos, Huila, donde sale adelante pese a más de 10 fracturas en la cadera y en las extremidades inferiores y superiores.

El día del accidente de tránsito viajaba solo en su motocicleta y al acatar una orden de pare dada por un paletero, fue arrollado por una pesada tractomula que le pasó por encima.



“Con la moto quedamos debajo de la mula, ese carro con 20 llantas me arrancó, de arriba abajo, todo el músculo de la pierna izquierda, pero también me fracturó en varias partes esa extremidad inferior que hoy está repleta de platino tras varias intervenciones quirúrgicas”, aseguró.



En la pierna derecha las cosas fueron peores ya que se fracturó la tibia y el peroné. Tras varios golpes del cuerpo sobre el pavimento, buena parte de sus huesos quedaron sin piel ni tendones.



La tragedia no terminó ahí. Los golpes contra el pavimento le fracturaron la cadera y a eso se suma que el brazo izquierdo quedó inservible debido a una severa afectación en huesos, tendones y todo el sistema extensor de esa extremidad superior.



“Seis años después del terrible accidente mi brazo izquierdo sigue inservible, no funciona bien, y la mano no tiene fuerza ni agarre”, dijo y, al tiempo, mostró múltiples cicatrices regadas en sus extremidades.

Ha recibido atención en el Hospital de Isnos

En sus años de recuperación, la ESE Hospital San José del municipio de Isnos, le ha dado la mano a Guillermo León Ortega Soto pues le brinda atención cuando la necesita.



“Gracias a Dios nuestro municipio tiene un hospital avanzado, con servicios de calidad en salud y la verdad es que he recibido atención cuando tengo dificultades debido a caídas y golpes”, dijo, y agregó que, por los problemas en su movilidad, la ESE Hospital San José le ha brindado atención.



La entrega que hace la ESE San José a Guillermo León, de medicamentos como clonazepam, así como la formulación de metadona y duloxetina, para que se los suministre la EPS, le han ayudado a sobrellevar la situación.



Guillermo León camina con mucha dificultad apoyado de un bastón que le sirve para ir a la zona urbana del municipio de Isnos, pero se siente intranquilo pues no puede correr ni saltar, y las piernas no le responden.



En su vereda camina de manera lenta, con mil dificultades, y su madre, Teodomira Soto, es quien lo ayuda porque “ella siempre ha estado a mi lado”.



A diario cuenta que, afortunadamente, el día del accidente llevaba casco protector, pero, pese a eso, perdió el conocimiento y despertó días después en la habitación de una clínica de Cali donde “lo único que movía era mis ojos porque el resto del cuerpo no lo sentía”.



“Creyó que perdería por completo la movilidad del cuerpo, pero tras varias cirugías en los últimos años ha tenido una recuperación progresiva.



Tras el accidente pasó años en cama por la pérdida de movilidad en sus piernas, pero, aunque haya vivido todas estas dificultades, él mantiene vivas sus esperanzas de recuperar plenamente sus movimientos.



Hoy su llamado a todos los que pasan por la dura experiencia de un accidente de tránsito con fracturas y afectaciones en la movilidad de los miembros superiores e inferiores, es a mantener la calma y la confianza de que vendrán tiempos mejores.



“Es terrible quedar en cama, uno se siente impotente, pero mi llamado a todos es a no preocuparse, a tener siempre la mente puesta en la recuperación, y verse caminando, avanzando, trabajando”, señaló.



“Aunque con dificultades, hoy camino porque siempre creí que así sería”, aseguró este ciudadano que tiene conocimientos en temas de sistemas y se gana la vida arreglando computadores.

Fabio Arenas Jaimes

Para EL TIEMPO

NEIVA