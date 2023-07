Un bus con unos 15 pasajeros fue quemado anoche por hombres que manifestaron pertenecer a las disidencias de las Farc en el Huila.



El bus, afiliado a la empresa Coomotor y que cubría la ruta Algeciras - Neiva, ardió en la mitad de la carretera ante la mirada atónita de sus ocupantes que corrieron despavoridos. "Fueron minutos horribles, de miedo", dijeron testigos.



De acuerdo con las informaciones un hombre y una mujer abordaron el bus en el municipio de Algeciras y kilómetros adelante intimidaron al conductor on armas de fuego quien no tuvo otra opción que descender del carro con los pasajeros.



"Bajaron a los pasajeros y le prendieron candela al bus afiliado a Coomotor", afirmaron las autoridades.



La acción seria cometida por las disidencias de las Farc, al parecer, por "el no pago de la vacuna o cuota de esa empresa a las disidencias".



Se debilita la seguridad en el Huila. Este vehículo fue quemado en la tarde de hoy en la vía que de Campoalegre conduce a Algeciras. La presencia de las discidencias es un hecho, así las autoridades lo nieguen. pic.twitter.com/8NxsC4dzlR — Germán Hernández (@germanprensa) July 18, 2023

El secretario de gobierno del Huila, Andrés Mauricio Múñoz, se pronunció sobre el incidente y dijo que hombres armados abordaron el vehículo de servicio público perteneciente a la empresa Coomotor, cuyo número interno es 0855.



"Hombres armados incineraron el vehículo", señaló Muñoz.



"Afortunadamente no se presentaron pérdidas humanas en este lamentable suceso", aseguró el funcionario quien agregó que Ejército y Policía Huila se encuentran desplegados en el área afectada para conocer información de primera mano y esclarecer las circunstancias que rodearon este ataque armado.



"Rechazamos enérgicamente este tipo de acciones violentas que se están presentando en nuestro departamento, e instamos a la Fuerza Pública a ejercer las acciones en el territorio para evitar que este tipo de eventos se vuelvan a presentar.", dijo.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA