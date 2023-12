Trágica Navidad en carreteras del Huila: cuatro motociclistas murieron en accidentes

Cuatro personas perdieron la vida en accidentes de tránsito que sucedieron durante la celebración de la Navidad este fin de semana en el departamento del Huila.



(Además: Tragedia familiar en Antioquia: Padre e hijo murieron ahogados en el mar de Arboletes)



En el primero de los hechos murió Diego Armando Ome, quien sufrió un accidente en su motocicleta cuando se desplazaba por la avenida 26 con carrera Quinta, en Neiva.

Ome, 36 años, se desempeñaba como asistente de un diputado del Huila.

Las autoridades señalaron que, tras dejar a su familia en la casa donde residía en Neiva, optó por no utilizar el carro para desplazarse en su moto pues de esa manera evitaba los trancones de la ciudad.



Se presume que, por causas no conocidas, perdió el control de la moto y posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida.



(También: Video: el reprochable estado en el que quedaron vías de Cali por basuras de la Feria)



En otro accidente ocurrido en la vía que une a los municipios de Altamira y Garzón, perdió la vida el ciudadano Jorge Granada.



De profesión topógrafo, se desplazaba en su motocicleta y fue arrollado por un vehículo fantasma cuyo conductor huyó. Por ahora, no se tienen pistas del conductor que causó esta muerte.

Finalmente, en el municipio de Acevedo un accidente dejó una persona muerta y otra herida.



Las autoridades señalaron que las dos personas viajaban en motocicleta, pero, al parecer, el conductor perdió el control y resultaron accidentados.



La víctima mortal fue identificada como Alejandro Hermoza Díaz, 35 años, mientras que el herido es Yoiner Duvan Díaz Toledo, de 21 años.



(Lea: Navidad violenta en el Atlántico: 12 homicidios durante el fin de semana)



En la racha de accidentes de motos también murió Eyne Maryury Jara Cuéllar quien viajaba como parrillera. Se trata de una joven auxiliar de enfermería que perdió la vida cuando viajaba entre los municipios de El Agrado y Garzón.



Las causas del accidente no han sido precisadas por las autoridades.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO