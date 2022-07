Abonos, fertilizantes y agroinsumos adulterados, cuyas fórmulas de rendimiento en cultivos del campo no corresponden a las descritas en los empaques, vienen siendo comercializados en los municipios del departamento del Huila, lo que ha originado enormes pérdidas en los productores.



El tema tiene en alerta a las autoridades tras las denuncias que se conocieron por la presencia de mafias dedicadas a falsificar y adulterar especialmente los fertilizantes que a diario adquieren los cultivadores.



El secretario de Agricultura y Minería del Huila, Dilberto Trujillo Dussán, confirmó que existen denuncias formales contra este flagelo y dijo que ya no se trata de casos aislados, sino de una afectación a numerosos campesinos.



“Esto es una mafia muy organizada en el departamento que está robando a los productores agropecuarios”, dijo el funcionario.



Lo que hacen esas mafias es comercializar en los municipios productos que no corresponden a las fórmulas de los abonos, lo que disminuye la capacidad de acción y, por consiguiente, dejando elevadas pérdidas económicas a los cultivadores.

La gerente del Instituto Colombiano Agropecuario en Huila y Caquetá, Tamar Jiménez Zúñiga, instó a los agricultores a comprar abonos, fertilizantes y agroinsumos en sitios avalados y vigilados por la institución.



“Los agricultores y cafeteros, deben abstenerse de comprar estos productos en sitios no registrados”, aseguró la funcionaria.



Agregó que, si una persona ofrece abonos en un local a puerta cerrada, en una esquina, o en un vehículo, esa es una actividad que no está enmarcada dentro de la ley por lo que se debe desconfiar y no comprar.



“Cuando el cultivador adquiera un agroinsumo debe exigir su factura", dijo la gerente del ICA.



El comandante de la Policía Huila, coronel Gustavo Adolfo Camargo, invitó a los agricultores víctimas de los estafadores, a instaurar las denuncias en la Sijín o en la Fiscalía, para permitir que las autoridades actúen y las investigaciones avancen.



Pidió aplicar la cultura de la legalidad y señaló que “algo raro hay, si un bulto de abonos, que cuesta 280.000 pesos, me lo vende otra persona en 50.000”.



El debate se dio en la Asamblea departamental, donde el diputado Armando Acuña Molina, afirmó que la adulteración de agro-insumos no se da sólo en el Huila, y también denunció que “los adulteradores individuales pasaron a convertirse en verdaderas mafias para estafar a los productores del campo”.



“Algunos fertilizantes, utilizando las mismas marcas, los mismos empaques, tienen composiciones diferentes”, señaló Acuña.