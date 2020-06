Alivios en pagos de servicios públicos para estratos 1 y 2 del Huila

Las familias de los estratos 1 y 2 tendrán un alivio en sus bolsillos luego que la gobernación del Huila y las Alcaldías llegaran a un acuerdo para asumir el pago de facturas de sus servicios públicos domiciliarios.



La estrategia tendrá una inversión superior a los 11.000 millones de pesos para asumir el pago mínimo vital en los servicios públicos domicilarios de agua potable, gas y energía eléctrica en poblaciones como Isnos, Oporapa, San Agustín, Nátaga, Acevedo, Colombia, Villavieja, entre otros.



Seis mil millones fueron aportados por el gobierno departamental y una cifra similar la colocan los municipios, recursos que se distribuyen de acuerdo al censo poblacional del Dane.



El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, afirmó que el objetivo es ayudar a los hogares más golpeados por el covid-19 en el departamento, "y para eso hemos llegado a una unión interinstitucional con los alcaldes".



"Se trata de un aporte transitorio en 37 municipios y este programa de alivios se suma a todo el plan de reactivación económica que incluye entrega de mercados, alimentos y acciones diversas para frenar la propagacion del virus", señaló el gobernador.



En agua potable y saneamiento básico se benefician 186.331 suscriptores incluyendo a Neiva, donde el gobierno departamental y la Alcaldía aportaron 4.000 millones de pesos en partes iguales con lo que subsidiaron 2 meses del mínimo vital de agua.



En los 36 municipios restantes la gobernación dispuso de 1.560 millones de pesos y las Alcaldías aportaron 63 millones, pero también hubo destinación de recursos para alcantarillado y aseo.



En gas domiciliario se benefician 52.451 suscriptores de condiciones humildes, a quienes se les pagarán las facturas con aportes por el orden de 2.641 millones de pesos.



A Surgas, por ejemplo, se le transfieren 1.315 millones en 17 de los 19 municipios operados por esta empresa.



Así mismo, en 6 municipios se cancelan dos meses por consumo de gas y los beneficiados son San Agustín, Santa María, Pital, Nátaga, Colombia y Acevedo. En la población de Palestina el subsidio opera para 3 meses.



En energía eléctrica el aporte es de 974 millones para beneficiar a 214.946 huilenses por lo que, a través de la Electrificadora del Huila, se llegará con este aporte a 14 de los 37 municipios del departamento.

En 10 municipios se subsidia un mes de energía y los beneficiados son Aipe, Baraya, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Palermo, San Agustín, Suaza, Tarquí y Villavieja.

En las poblaciones de Isnos, Oporapa y Saladoblanco se cancelan 2 meses, mientras que los habitantes de Altamira obtienen el pago de la factura durante 3 meses.



Ciudadanos consultados señalaron que los subsidios llegan en buen momento pues, por la crisis de salud, "la plata no alcanza para pagar las facturas de servicios públicos".



"En Huila hay muchas familias necesitadas que no tienen ni para la comida pues no hay empleo por miedo al contagio del virus", agregaron los ciudadanos.



