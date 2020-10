60 días de huelga y no hubo acuerdo entre Cerrejón y Sintracarbón

Sin acuerdo así terminaron los 60 días de huelga entre Cerrejón y Sintracarbón. Casi al cierre de esta etapa se iniciaron los diálogos de la mesa de negociación en la que lograron avanzar un poco en el pliego de peticiones para la firma de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT).



La diferencia sigue siendo el cambio de turno, el cual no hace parte de la negociación. Sin embargo Sintracarbón considera que afecta varios puntos de la convención y deja por fuera a unos 700 obreros directos y tercerizados y fue les fue impuesto de forma paralela a la negociación.



Justo en la discusión de este punto se cerró el ciclo de diálogos, toda vez que las partes se mantuvieon en su posición.(Lea también: El angustioso relato de líder wayúu tras sufrir atentado en La Guajira)

“La compañía ratifica su decisión de imponerlo, mientras que el sindicato igual se mantiene en que solo se llegará a un acuerdo sobre el pliego de peticiones junto con la apertura por parte de Cerrejón a unas mesas técnicas para discutir el turno sin que esté impuesto, tal cual se recoge del sentir de la base de trabajadores”, indicó la comisión negociadora de Sintracarbón.



Por su parte la carbonera reiteró que el cambio de turno es una de las iniciativas que forma parte del plan de transformación de Cerrejón, que se debe implementar para asegurar la supervivencia de la compañía.

¿Qué viene ahora?

De acuerdo a lo establecido por la ley, una vez se cumplan los 60 días hábiles de huelga, se deben cumplir dos etapas.



En la primera cuentan con tres días hábiles para buscar mecanismos de solución de conciliación o arbitraje para poner término a las diferencias del proceso de negociación. Si no hay acuerdo, en la segunda etapa intervendrá una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.



Para este martes 3 de noviembre, la comisión negociadora de la multinacional citó a su par en el sindicato, para discutir la posibilidad de someter la solución del conflicto colectivo a un mecanismo de composición, arbitraje o conciliación.



De no llegar a un acuerdo, el día 4 de noviembre comienza la segunda etapa y durante los cinco días hábiles siguientes, intervendrá una subcomisión de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Ministerio del Trabajo, los empleadores y los trabajadores, que procurará lograr una fórmula de solución al conflicto.

Este martes se reunirán las comisiones negociadoras para buscar el arbitraje o conciliación. Foto: Cortesía Sintracarbon

Si agotadas las dos etapas anteriores no hay un acuerdo que ponga fin al proceso de negociación, la Ley señala que las partes solicitarán al Ministerio del Trabajo la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento. Sin embargo, la norma no establece un término fijo para dicha solicitud.



Luego de realizada la solicitud para convocatoria del Tribunal de Arbitramento, el Ministerio del Trabajo inicia un trámite para su convocatoria. Una vez emitida la resolución por parte de la autoridad, se levanta la huelga.



En cuanto a la posibilidad de escogencia de un tribunal de arbitramiento, Sintracarbón ha señalado que existe una interpretación errónea de lo consignado en el Código Colectivo de Trabajo, a raíz de lo expresado por Cerrejón y algunos observadores que lo ven como el camino de solución a este conflicto.



“Sentencias de la Corte Constitucional y conceptos de expertos laboralistas han señalado que ese tribunal sólo se puede convocar si hay acuerdo explícito del sindicato y el empleador”, indicaron.



En sus 40 años, Sintracarbón no ha apelado a la figura del tribunal de arbitramento, señalan que su conformación establece un marcado desequilibrio para el sindicato, dada la presencia con voz y voto del Ministerio de Trabajo, afín al empleador.

Algunos avances de la CCT

Debido a las medidas de bioseguridad que se deben adoptar para la prevención de la covid-19, las comisiones negociadoras de la carbonera y el sindicato, reiniciaron conversaciones directas bajo el esquema de trabajar por subcomisiones presenciales y de forma virtual. Una subcomisión de dos representantes de cada una de las partes, se entrevistaron de manera presencial.



A través de subcomisiones y a lo largo de varias reuniones, lograron avances significativos en la negociación de 34 artículos de la CCT, adicionales a los 103 que habían sido preacordados en el proceso de negociación antes de la huelga o que no fueron denunciados por ninguna de las partes. Lo que representa un preacuerdo de un 90% de los artículos de la CCT.



“Si bien es cierto que aún hace falta definir un 10%, que incluye artículos de alto interés para las partes, sobre algunos de ellos la empresa ha hecho ofertas que están a consideración de la comisión negociadora de Sintracarbón”, indicó Cerrejón.



Sintracarbón sostiene que la empresa insiste en unos artículos que califica como “no pertinentes”, que ofrece beneficios de pensionados, concejales, estudio de salud ocupacional, auxilios específicos para dos clubes, auxilio para centros de cultura física y terapéutica, auxilio para estudio de salud ocupacional, entre otros, y que en su criterio deben ser eliminados de la CCT.

También quiere reducir el bono de retiro anticipado de pensión de vejez y el transporte diario del art. 42 de la CCT, el cual es ofrecido por un año de transición mientras impone el ‘Turno de la Muerte’, como ha sido llamada la decisión del cambio de turno.



“De nuestra parte, nuestro planteamiento se condensa en no permitir la reducción y eliminación de beneficios y que se conserve en su integridad la actual CCT con los ajustes necesarios para conservar el poder adquisitivo de los aspectos económicos”, sostuvo Sintracarbón.

