Huelga en Cerrejón completa 66 días y las partes no ceden 

Sin acuerdo, las comisiones negociadoras de Cerrejón y Sintracarbón cerraron el primer ciclo de conversaciones en una de las huelgas más extensas que ha vivido la multinacional en su historia.



La huelga llega a 66 días por un conflicto laboral que mantiene a más de 10 mil trabajadores directos e indirectos cesantes en plena pandemia de la covid-19 y deja pérdidas millonarias estimadas en unos 462 mil millones de pesos.



En el último ciclo de tres días de conversaciones, que se desarrollaron en La Mina de manera semipresencial y por subcomisiones, las partes no llegaron a un acuerdo, tanto en la discusión del pliego de peticiones, como en la elección de cualquier mecanismo alternativo de solución al conflicto colectivo de trabajo.



A partir de este jueves, cuando se completan 66 días de huelga, comienza una nueva etapa de cinco días en la que podrá intervenir hasta el 11 de noviembre una subcomisión de la comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, para la búsqueda de fórmulas que permitan la solución del conflicto.



“El sindicato tomó la iniciativa de proponer salidas de solución en cuanto al pliego de peticiones y de manera paralela al ‘turno de la muerte’. En cuanto a esto último, hemos ratificado que nuestra posición es no a su imposición, que queremos argumentar a través de mesas técnicas sin tiempos perentorios y sin el turno implementado. La compañía sigue sin ser receptiva a esta propuesta”, indicó la comisión negociadora de Sintracarbón en un comunicado.



Mientras que Cerrejón en un escueto comunicado, solo se limitó a indicar el paso a seguir dentro del proceso de negociación.



Si agotadas las dos etapas anteriores no hay un acuerdo que ponga fin al proceso de negociación, la Ley señala que las partes solicitarán al Ministerio del Trabajo la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento. Sin embargo, la norma no establece un término fijo para dicha solicitud.



Sintracarbón no ve con buenos ojos la posibilidad de escogencia de un Tribunal de Arbitramiento y ha señalado que existe una interpretación errónea de lo consignado en el Código Colectivo de Trabajo, a raíz de lo expresado por Cerrejón y algunos observadores que lo ven como el camino de solución a este conflicto.



En sus 40 años, Sintracarbón no ha apelado a esta figura argumentando que su conformación establece un marcado desequilibrio para el sindicato, dada la presencia con voz y voto del Ministerio de Trabajo, afín al empleador.



El sindicato espera poder dialogar esta tarde en Riohacha con el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, para que en su rol constitucional de garante de los derechos humanos, intervenga en el proceso de huelga y ante una aparente violación de derechos fundamentales relacionados con el cambio de turno de la multinacional.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha