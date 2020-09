No hay acercamiento entre Cerrejón y Sintracarbón en 10 días de huelga

Se completan 10 días de huelga en el complejo minero de Cerrejón por parte de los trabajadores afiliados al sindicato mayoritario de Sintracarbón, tras la fallida negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, sin que hasta el momento se vislumbre un acercamiento entre las partes.

“Todavía no hay una señal de la empresa de sentarse a negociar con nosotros, hemos dicho por todos los medios que tenemos voluntad de diálogo y de llegar a un acuerdo que permita levantar la huelga”, indicó el presidente de Sintracarbón, Igor Díaz.



Mientras el sindicato reitera su voluntad de diálogo, la carbonera ignora el conflicto y se dedica a la entrega de ayudas para contrarrestar los efectos de la pandemia del covid-19.



Contrario a los anuncios que hacía antes de la huelga, de que ésta frenaría las ayudas, las cuales fueron incluidas dentro del Plan de Contingencia, por lo que el sindicato asegura que la empresa "chantajeaba con quitarle las ayudas humanitarias y en particular el derecho al agua que reparte a los vecinos de la vía férrea”.

La carbonera fue la gran ausente -aduciendo que estaba enfocada en el plan de contingencia-, en la audiencia pública realizada el pasado viernes convocada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que se ofreció para mediar en la solución de este conflicto por iniciativa de la Representante a la Cámara por La Guajira, María Cristina Soto, y a la que asistió el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



En su momento, el Ministro aseguró que “la empresa asegura que no va a tocar la convención y los trabajadores dicen que mientras no se toque la convención no pueden avanzar, pero el punto de discordia en el fondo es la implementación de los turnos”.



El cambio de turno es el principal obstáculo para dirimir las diferencias entre las partes, mientras Cerrejón lo ve necesario para su sostenibilidad y supervivencia en el mercado, el sindicato lo mira como una amenaza ya que representa la salida de 1.250 empleados directos, genera sobrecarga laboral, deterioro en la salud y reducción en el transporte.

El Ministro insiste en la instalación de una mesa técnica y la ayuda de un tercero que permita dar solución a la implementación del cambio de turno, sin respuesta por parte de la multinacional.



“En medio de esto, nosotros propusimos la mesa técnica y lo seguimos manteniendo como propuesta, porque es la única manera de saber si los turnos son buenos, malos, terribles, si afectan o no”, indicó.



En estos 10 días de huelga, el país ha perdido 70 mil millones de pesos, sin embargo, ha sido poca la respuesta de la dirigencia de La Guajira frente al conflicto laboral que tiene cesantes a 10 mil trabajadores directos e indirectos. Algunos alcaldes han propuesto servir de mediadores.

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, aún no se pronuncia frente al tema a pesar de que el sindicato viene buscando un acercamiento con él desde antes de la huelga, sin resultado alguno.



El sindicato atribuye su silencio a que ha preferido velar por los intereses personales y no los colectivos del pueblo guajiro, ya que tiene un hermano que ocupa un alto cargo directivo dentro de la multinacional.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha