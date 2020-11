Cerrejón pidió Tribunal de Arbitramento para finalizar la huelga

Se completaron 74 días de huelga en la mina de Cerrejón por parte de su sindicato mayoritario Sintracarbón, sin la posibilidad de un acercamiento entre las partes. El principal obstáculo sigue siendo el cambio de turno, por lo que la multinacional solicitó el viernes ante el ministerio de Trabajo la convocatoria de un Tribunal de Arbitramiento para finalizar el conflicto.

“La compañía, desde el inicio del proceso de negociación, ha estado abierta al diálogo directo con Sintracarbón. Al tiempo, confía en que el trámite del Tribunal de Arbitramento se adelante de una forma ágil para que se pueda retomar la operación y continuar brindando bienestar a los trabajadores, sus familias, La Guajira y el país”, manifestó Cerrejón en un comunicado.



La decisión no fue bien vista por Sintracarbón, cuyos miembros, desde el principio de la huelga han manifestado que no confían en este mecanismo. Han argumentado que termina favoreciendo al empleador, por lo que en sus 40 años de constitución no han hecho uso de este en ninguno de los 18 procesos de negociación.



Así mismo, indican que es una decisión apresurada ya que están pendientes de la realización de unas mesas técnicas y la ley no da un tiempo perentorio para su solicitud. Además, le dan otra lectura a la interpretación de la ley, para ellos las dos partes deben acudir a la figura del Tribunal de Arbitramiento por lo que aseguran que falta la solicitud del sindicato.

“Falta entonces que la otra parte, que somos nosotros, avale o se una a tal petición. Es a todas luces, una petición apresurada por parte del patrón cuando aún la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales CCPSL, está ejerciendo sus buenos oficios, por lo que se espera que el ministerio haga caso omiso hasta que Sintracarbón se pronuncie a través de sus autoridades”, puntualizó el sindicato.



El pasado 11 de noviembre se venció el plazo en el que podría intervenir la CCPSL, para la búsqueda de una solución al conflicto colectivo la cual está conformada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Ligia Stella Chaves; el director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo Mauricio Rubiano; el vicepresidente Jurídico de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Alberto Echavarría; y el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela.



En el encuentro acordaron instalar el 18 de noviembre, las mesas paralelas e independientes para hablar sobre la implementación del nuevo turno de trabajo y para avanzar en la búsqueda de un acuerdo para la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo. Las cuales dan muestras de no prosperar, debido al anuncio de la carbonera.

“La empresa ratificó que la firma de una nueva convención colectiva no puede estar condicionada al avance de las mesas, ni tampoco a que se desista o se aplace la implementación del nuevo turno de trabajo, indispensable para garantizar su supervivencia”, puntualizó Cerrejón.



Sin embargo, en el mismo comunicado la multinacional mostró una aparente disposición al diálogo constructivo y solicitó al sindicato y a la Comisión de concertación la instalación de las mesas este viernes de forma virtual o semipresencial en La Mina.



Cerrejón argumenta que tomó la decisión del tribunal porque no recibió una respuesta afirmativa de Sintracarbón y el acercamiento se produciría hasta el próximo miércoles. Mientras el sindicato señala que representantes del Ministerio de Trabajo y de la CUT manifestaron la imposibilidad de asistir, por cruzarse con otras actividades en sus agendas de trabajo.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha