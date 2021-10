Huelga de hambre de jóvenes guajiros se trasladó a Bogotá

Hasta la plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, se trasladaron los jóvenes guajiros del Movimiento Juvenil Diverso, para continuar con la huelga de hambre, la cual completa 19 días, con el propósito de buscar una solución efectiva a los problemas estructurales de La Guajira.



Desde este epicentro político en la toma de decisiones del país, los jóvenes buscan llamar la atención del Gobierno Nacional para que se le brinde al pueblo guajiro las garantías en el cumplimiento de los derechos fundamentales.



Los huelguistas también tratan de lograr un nuevo acercamiento para retomar el diálogo social que se venían realizando, tras el levantamiento de las mesas de trabajo por falta de funcionarios con poder de decisión, las cuales fueron acordadas en la primera huelga de hambre.



De los nueve jóvenes que se trasladaron hasta la capital del país, siete adelantan la huelga de hambre, los otros dos por temas de salud no han podido continuar.



“Dicen que solo somos un puñado de hombre y mujeres, pero la dignidad no se mide por cantidades y no importa cuántos somos. Hemos decidido derrotar el hambre y el olvido estatal, nos negamos a rendir”, indicaron los jóvenes.



“Desde acá esperamos ser escuchados y lograr un acercamiento con el Gobierno”, indicó Beatriz Salas, una de las huelguistas.

Luis Fernando Lobo, otro de los jóvenes, indicó que continuarán con la huelga en el marco de la discusión del presupuesto nacional, con el propósito de que La Guajira quede inmersa con una buena inyección de recursos para la ejecución de planes y proyectos.



Lo que permitirá ir cerrando la brecha y mejorar los indicadores en temas de salud, educación, agua potable, entre otros.



Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia se pronunció a través de su cuenta de twitter para hacerle un llamado a la alcaldesa Claudia López, para que se les brinde garantías, ya que actualmente necesitan servicio de baño portátil y cobijas.

Para este sábado, los jóvenes del municipio de Uribia estarán realizando un plantón en apoyo a los huelguistas y para luchar por la dignidad.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

