La historia de Paula Durán conmovió a Colombia. Su esposo, Sergio Vega, contó el drama que vivían en Estados Unidos por cuenta de un cáncer terminal que apareció de un momento a otro, cuando estaba a punto de dar a luz, y la comenzó a debilitar hasta el punto de causarle la muerte el pasado 24 de enero. Un mes después, Vega publicó una conmovedora fotografía.

En la mañana de este 27 de febrero, Iris Camargo, madre de Paula Durán, contó a Univisión el último deseo de su hija: "Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca", puntualizó.



En horas de la tarde de este lunes, Sergio Vega publicó conmovedoras fotografías con las cenizas de su esposa.

"Hoy te volví abrazar, volví a tenerte en mis manos. Te Amare por toda la eternidad esposa mía. Cuando sea la Voluntad de Dios estaremos juntos de nuevo por toda la eternidad. Nadie se va mientras exista alguien quien la recuerde y tu siempre estarás en mi mente y en mi corazón", escribió en Instagram.

Hasta el momento se conoce que Iris Camargo viajará a Colombia con las cenizas de su hija, pero faltarían algunos documentos para cumplir la última voluntad de Durán .



"Lo que falta es la documentación para poder sacarla del país porque va para Colombia", explicó Camargo.

Más noticias

Suegra pagó a sicario para que asesinaran a su yerno, en Meta

Grave accidente de tránsito en autopista Medellín-Bogotá: habría varios muertos

Hablan el padre y la Basílica de Chiquinquirá por insultos a la cultura paisa

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS