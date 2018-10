Se acabó la función de 50 años de historia en Manizales

Hoy llega a su final el Festival Internacional de Teatro de Manizales, diez días de puestas en escena provenientes de 11 países que mostraron al público manizaleño y sus visitantes lo mejor del teatro Latinoamericano.

Cuarenta obras interpretadas por 41 compañías tuvieron la tarea de ser los exponentes de este arte en el año en que el FIT celebra 50 años de haber subido el telón por primera vez. Un reto que, para su director, cumplió con las expectativas.



“Al cierre del Festival podemos decir que estamos satisfechos tanto con la participación del público como de la recepción de la crítica a los espectáculos. Todos representaron muy bien la realidad escénica del continente en lo que refiere a su historia y su dramaturgia”, mencionó Octavio Arbeláez, director del FIT.



Las reflexiones en torno a temas sociales fueron el fuerte de esta edición. Migración, violencia, dictaduras, guerras y otros temas que, a pesar de relatar historias de antaño, se hacen vigentes hoy.



Una de las obras que cuenta uno de los mayores dramas sociales que toca al continente es El Jardín. Una puesta en escena de la compañía venezolana Sarta de Cuentas que muestra, metafóricamente, como los venezolanos (encarnados en una pareja) pierden el Edén, el jardín eterno y próspero que poseían.



“Cuando empezamos con la obra no sabíamos por qué se llamaba El Jardín, o por qué los actos se desarrollaban de esa manera, pero al pasar por la frontera con Colombia y Ecuador, ver de cerca lo que está pasando, entendimos que no era un tema cualquiera, sino que realmente era sobre nosotros y lo que ahora estamos viviendo”, comentó Rafael Bethencourt, uno de sus directores.



Las historias sobre dictaduras y verdades faltantes también hicieron parte del repertorio. Una de las obras de la pentalogía de la compañía uruguaya Gabriel Calderón trae una dramaturgia que continúa con la pregunta ¿Dónde están los cientos de desaparecidos de aquellos tormentosos años 70?



“If, festejan la mentira es la sucesión de una historia basada en pendientes, porque aún no sabemos qué pasó con los desaparecidos de esa época. Es un cuestionamiento que, a pesar de basarse en la historia de Uruguay, aplica a todos. Cuál es la herencia que nos dejaron nuestras generaciones anteriores, qué le dejamos a las que vienen con respecto a temas que siguen sin resolver”, comentó Gustavo Saffores, coproductor de la obra.

Actualidad en escena

Gran parte de las obras tenían la intención de increpar, de dejar sobre el ambiente preguntas que generaran reflexión en el público. Ese es precisamente el fin mismo del Festival y la dramaturgia, así lo reiteró Arbeláez quien ha dirigido e FIT desde su primera versión en 1968.



“Relatar las realidades es el oficio de la dramaturgia y el Festival es testigo de eso. Todas manejaron una inflexión sobre la instancia política y social que vive el continente y el mundo. Los refugiados, desplazados y otras circunstancias son abordadas rigurosamente para tal fin”, comentó Arbeláez.



El Festival Internacional de Teatro de Manizales se despide con obras de gran tamaño. Un móvil humano y muñecas de cinco metros fueron el regalo que el FIT quiso dar a la ciudad. Con las puestas en escena de la compañía Transe Express de Francia, buscó resaltar el romance que por años sostiene con el público que prefiere el teatro de calle.



Este Festival, el más antiguo de Latinoamérica, continúa con su intención de llegar a todos. En esta ocasión estuvo en los seis teatros, ocho espacios abiertos y varios barrios hasta los que llevó lo mejor del repertorio.



Su trabajo por mantenerse continúa y ya se enfoca en que el siguiente sea aún mejor. “Desde ya buscamos dejar encarrilados los dos próximos festivales. Presentamos proyectos a todas las instancias de financiamiento y seguimos en la lucha diaria para que el festival siga adelante en 2019 y muchos años más”, agregó Arbeláez.



El Festival baja hoy su telón, no sin antes reconocer que ni la lluvia pudo lograr que los artistas estuvieran solos. Deja un quincuagésimo aniversario festejado por lo alto y que espera que, las próximas ediciones, sigan creciendo no solo en recursos sino en seguidores.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO