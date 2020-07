Hoteles de Salento insisten en permisos para operar

Pese a que hasta el momento Salento, Quindío, no ha registrado un solo caso positivo de covid-19, y de que incluso el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, confirmó durante una reciente visita al municipio que cuentan con los protocolos de bioseguridad, la localidad no fue autorizada por el Gobierno Nacional para dar apertura a sus hoteles.

Aunque en el decreto 990 expedido hace unas semanas se incluyeron las actividades de la industria hotelera, ahora la mayoría de estos establecimientos no pueden prestar nuevamente el servicio.



Algunas alcaldías municipales, como la de Salento, enviaron sus propuestas de planes piloto al Ministerio del Interior para que les permitiera la reapertura de hoteles; sin embargo, estos permisos han sido negados.



“Solicitamos no dar inicio a esta actividad, en tanto, se tengan los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social’’, respondió el Ministerio del Interior a través de una carta enviada a la alcaldía de Salento.



“No ha habido un criterio de unidad por parte del Gobierno Nacional. Cada municipio ha dado diferentes interpretaciones al decreto 990, algunos lo han asumido como que pueden abrir sin pedir aval de Ministerio del Interior y quienes lo han pedido, como Salento, se han dado cuenta que no está avalado aún”, expresó Susana Restrepo, vocera de Alojamientos Rurales de Colombia.

Agregó que el caso de Salento, que le pidió permiso al Ministerio para la reapertura es el mismo de Villa de Guaduas, en Cundinamarca; Guatapé, Jardín y El Peñol, en Antioquia; Barichara, en Santander; Villavieja, en Huila; y varios municipios de Boyacá. “Y estos son de los que tengo conocimiento porque son los que hacen parte del grupo de 53 alojamientos rurales de Colombia, que estamos lanzando un llamado de SOS para que nos permita reabrir”, dijo Restrepo.



La semana pasada, la alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz Salazar, emitió nuevas directrices en su municipio. Levantó parcialmente el aislamiento decretado desde marzo pasado en esta localidad e implementó planes pilotos de activación económica en restaurantes, hoteles, gimnasios y servicios religiosos.



Según el decreto de Díaz Salazar, las personas pueden ingresar a Salento pero si cumplen con algunas condiciones como demostrar que provienen de una localidad sin afectación por contagios de covid-19, o que es de baja o moderada afectación. Adicionalmente, tener reserva en uno de los hoteles vinculados con el plan piloto de reapertura hotelera, certificado de vecindad expedido por la ciudad de residencia o último certificado electoral.



La alcaldía de Salento comenzó con la revisión y verificación de las condiciones de los hoteles postulados para el plan piloto, unos 50 establecimientos de ese sector. Luego recibió la carta del Ministerio del Interior donde no avalaban, por ahora, al municipio para este pilotaje.



Sin embargo, la secretaria de Desarrollo económico y Turismo, Leidy Juliana Toro, ha continuado con las visitas a los establecimiento. “Queremos adelantarnos para cuando nos lleguen los permisos. El Ministerio quiso decir que los pilotos están aprobados, pero no podemos dar inicio hasta que nos envíen el protocolo oficial del Ministerio de Salud, así pasó con los restaurantes, al final salió una resolución puntal para ellos y eso es lo que creo que está pasando con los hoteles, posiblemente este lunes salga el documento para los hoteles”.

En Salento, hay unos 40 hoteles rurales como el Glamping Lumbre, ubicado en el valle de Cocora. Este es uno de los hospedajes que se postuló para hacer parte de la prueba piloto de la administración municipal.



“Tenemos a la mayoría de empleados en licencia no remunerada, hasta ahora no se han perdido, pero si la situación sigue así, en agosto terminaríamos los contratos porque ya son 5 meses en esta misma situación. Si tenemos en cuenta las ventas en los 12 meses del año, hemos dejado de percibir el 46 por ciento de los ingresos en estos cinco meses. Más de la mitad de ese 46 por ciento se distribuye en los salarios y todos los insumos que compramos en el municipio”, señaló Pablo Mejía, gerente general del Glamping Lumbre.



Según Toro, a esta prueba piloto se han postulado más de 50 hospedajes. No obstante, por ahora solo se trabajará con los 50 que enviaron los documentos hasta el plazo que dio la administración municipal.



El ingreso al municipio de Salento está permitido solo para las personas que previamente reserven una mesa en uno de los restaurantes.





