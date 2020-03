Hotel le responde a paciente aislada con coronavirus en Bucaramanga

Una mujer que llegó de España se encuentra aislada en un lujoso hotel de Bucaramanga desde el pasado 13 de marzo, cuando por precaución, evitó llegar a su casa donde vive con sus padres mayores de 70 años.



Cinco días después de su llegada al hotel se conoció que tenía coronavirus, desde entonces no pudo volver a prender el aire acondicionado, no le hicieron aseo a su cuarto y la comida de la dejaban en la puerta de la habitación.

La paciente puso una tutela y un juez le ordenó al hotel, como medida cautelar, volverle a prestar estos servicios.(Amplíe la información: La pesadilla que vive mujer aislada con coronavirus en lujoso hotel)

La lujosa cadena hotelera emitió un comunicado donde asegura que el trato de la huésped ha sido digno y que por lo mismo no han cerrado sus instalaciones.



“El hotel no ha cerrado sus puertas pensando en el bienestar de la huésped portadora del virus COVID-19 y ha garantizado su estadía en condiciones dignas”, dicen en el comunicado.



De igual manera señalan que, “la huésped portadora del virus no cumplía con la recomendación de usar el tapabocas, ni mantenía la distancia de dos metros de los colaboradores que ingresaban a la habitación”.



Informaron que siete de sus empleados están en confinamiento esperando los resultados de las pruebas, luego de tener contacto con esta mujer, “situación que podría haberse evitado, si la huésped de manera responsable se hubiera aislado preventivamente, teniendo en cuenta que venía de un país donde el virus había cobrado fuerza y el cual estaba recomendado el aislamiento preventivo para todos sus propios y visitantes”, indicaron desde el lujoso hotel.(Lea también: La reina colombiana que padece coronavirus y cuenta su sufrimiento)

La huésped portadora del virus no cumplía con la recomendación de usar el tapabocas, FACEBOOK

TWITTER

El abogado de la paciente informó que se pronunciará una vez el juez falle un incidente de desacato que presentaron, dado a que, no se han restablecido los servicios a la huésped tal y como ordenó el juez como medida cautelar en días pasados.



BUCARAMANGA