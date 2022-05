El Hotel Cartagena Plaza ofreció excusas públicas al ciudadano Víctor de Jesús Padilla Amador por trato discriminatorio con ocasión de su cabello Afro.



El acto público fue la respuesta al fallo de tutela 080-2022 proferido por el juzgado tercero de familia del circuito de Cartagena, el cual ordenó el acto de disculpas por los agravios al joven afro Padilla Amador.



(Además: Hotel Estelar Altamira Ibagué abre nuevos restaurantes)



“Esta compañía ofrece sus más sinceras disculpas a Víctor Padilla y decirle que lamentamos que se haya sentido discriminado por lo ocurrido el día 15 de marzo del 2022, durante el proceso de selección en el que participó en la compañía”, expresó Dorey Lucía Carcamo, gerente operativa del hotel, en las disculpas a Víctor de Jesús Padilla Amador.

Gerente le pidió que se cortara su cabello

afro para poder hacer sus prácticas en el hotel

Esta compañía ofrece sus más sinceras disculpas a Víctor Padilla y decirle que lamentamos que se haya sentido discriminado por lo ocurrido el día 15 de marzo del 2022, durante el proceso de selección FACEBOOK

TWITTER

Como lo había relatado EL TIEMPO, el juez tercero de familia falló en favor de un estudiante del Sena, que se presentó al Hotel Cartagena Plaza para realizar sus pasantías como técnico en instalación de redes de computadores. Cargo que, además, no tiene relación con el servicio al cliente directamente.



Sin embargo, en el proceso para acceder a la vacante, Padilla, de 23 años, expresa que sufrió discriminación por parte de la gerente de recursos humanos del hotel.



Según relata Padilla en su denuncia, la gerente le pidió que se cortara su cabello afro para poder hacer sus prácticas en el hotel, y el motivo negativo que le dieron “es que tendría contacto con los huéspedes y que no podía hacerlo con el cabello largo y trenzado”.



(También: Paro armado deja 8 muertos; zonas afectadas empiezan a normalizarse)

Facebook Twitter Linkedin

Hotel Cartagena Foto: Archivo Google Maps

El hotel aseguró que la persona que competía con Victor para ocupar cargo de auxiliar de sistemas fue escogido sin importar su calidad de afrodescendiente

Quería trabajar ahí y le planteé opciones como hacerme unas trenzas para bajar el volumen del cabello, pero me respondió que sí quería ser parte del hotel ya sabía lo que debía hacer FACEBOOK

TWITTER

En el proceso de selección, Padilla aseguró que propuso poder usar su cabello de otra manera para realizar sus prácticas en el hotel ubicado en Bocagrande, zona turística de Cartagena.



"La señora me dijo, tú vas a estar con mucha gente y no puedes estar así y le pregunté qué así cómo y me responde que debo cortarme el pelo, dije que no puedo cortarme el pelo", dijo Padilla en su denuncia.



(También: Atentan contra jefe de la guardia indígena en el norte del Cauca)



Y agregó: "Yo quería trabajar ahí y le planteé opciones como hacerme unas trenzas para bajar el volumen del cabello, pero me respondió que sí quería ser parte del hotel ya sabía lo que debía hacer".



La cadena hotelera aseguró que la persona que competía con Victor para ocupar el cargo de auxiliar de sistemas fue escogido por el hotel sin importar su calidad de afrodescendiente.



Cartagena

Más noticias en Colombia

Ejército denuncia que soldados fueron secuestrados en base de Tibú

Por 'paro armado' hay reportes de desabastecimiento en Barranquilla